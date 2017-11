Fókuszban az ügyintézés: heti horoszkóp november 27-től

Kos:

Kedvez az idő minden külfölddel kapcsolatos ügynek. Akár utazol, akár idegen országban dolgozol, vagy egyéb ügyet bonyolítasz, olyan helyzetbe kerülhetsz, amely miatt irigyeid száma hirtelen annyi lehet, mint égen a csillag. A házasságokban, régi párkapcsolatokban mielőtt megszólalsz, számolj el hétig, így elkerülheted az egyik pillanatról a másikra kialakuló vitát.

Bika:

Összességében pompás heted lesz, több dolog alakulhat úgy, ahogyan szeretnéd. Sőt, egy váratlan szituáció hatására egyik csodálatból a másikba eshetsz. Pénzügyeid remekül alakulhatnak, amelyet jobb lenne, ha nem vernél nagydobra. A régi párkapcsolatokban a társad elfogadóan viselkedhet.

Ikrek:

A házasságokban, régi együttélésekben a társad egyik pillanatról a másikra felkaphatja a vizet, és olyan helyzet jöhet létre, amely miatt csalódottságot érezhetsz. A munkában, megélhetésben olyan változások történhetnek, amelyek miatt feszültté válhatsz. Illetve olyan dolgokat képzelhetsz most, amelyek nem fog megvalósulni. Vagyis nem érdemes rágódnod semmin.

Rák:

Többször fordulhat meg a fejedben a gondolat: milyen jó lenne, ha se rokona, se ismerőse nem lennél senkinek. Kapd össze magad, és légy kicsit engedékenyebb még azzal a családtaggal is, aki miatt az idegeid ezen a héten jobban megfeszülhetnek. A párkapcsolatodra a nyugalom, a szeretet, az elfogadás lehet a jellemző. A most induló kapcsolatok boldogok lehetnek.

Oroszlán:

Olyan esemény történik ezen a héten, amely nagyon jó hatást gyakorol az életedre. Egészen másként láthatod a jövőt. De az is előfordulhat, hogy a várakozásodnak most érhet be a gyümölcse. Adódhat egy olyan lehetőség, amely a visszautasíthatatlan kategóriába tartozik. Ingatlannal kapcsolatos ügy bonyolítására kiváló ez a hét.

Szűz:

Ha pénzről van szó, akkor olyan váratlan helyzet jöhet létre, amely miatt mélyebben zsebbe kell nyúlnod. Viszont ne sajnáld a pénzt, ha az egészségedről van szó. Kedvez az idő bankkal, biztosítással, örökséggel kapcsolatos ügyek bonyolításának. A felettesednek most előadhatsz egy olyan dolgot, amelyet talán már hosszabb ideje dédelgetsz magadban.

Mérleg:

A házasságokban, régi együttélésekben a társad ismét olyan dolgot akarhat, amit te nem. De az is előfordulhat, hogy kölcsönösen kevesebb a türelmetek elsősorban egymással szemben, és ennek vita, marakodás lehet a vége. Ha ezt szeretnéd elkerülni, akkor mielőtt megszólalsz, számolj el legalább tízig. Ha pénzről van szó, nem lesz okod panaszra, mert extra bevétel is ütheti a markod.

Skorpió:

Ha vannak titkaid, azokra most nagyon vigyázz, mert ha kitudódnak, akkor roppant kellemetlen helyzetbe kerülhetsz. Megeshet, hogy valakit az irigység és a rosszindulat vezérel, és próbál téged ellehetetleníteni. Védd meg magad vele szemben! Baráti kapcsolat fontosabbá válhat, mint korábban, ezelőtt bármikor.

Nyilas:

Ámor nyila a szíved közepébe fúródhat. De az is lehet, hogy olyan valakivel hozhat össze most a sors, akinek a hatására megváltoztathatod a véleményedet. A tartós párkapcsolatokban a társaddal most sokkal többet törődhetsz, mint korábban. A baráti kapcsolataid közül van olyan, amely a héten adódó próbatétel során elbukhat.

Bak:

Minden esély meg lesz most arra, hogy olyan szituáció alakuljon ki, amelynek hatására át kell szervezned az életedet. Vagyis semmi sem marad a régiben, bármennyire is szeretnéd. De az is lehet, hogy régi ügy kerül ismét terítékre, amelyben akár el is számoltathatnak. Ingatlannal kapcsolatos ügyben váratlan, remek lehetőség adódhat.

Vízöntő:

A barátok mindennél fontosabbá válhatnak ezen a héten. Talán éppen ezeknek a személyeknek köszönhetsz egy remek lehetőséget. Vagy az ő segítségükkel érhetsz el olyan eredményt, amely erősíti a biztonságérzetedet. Bármilyen változtatásra remek ez a hét, ezért csak bátran lépj a tettek mezejére. Pénzedre sokkal jobban kellene vigyáznod.

Halak:

A munkában, megélhetésben felemás helyzet alakulhat ki. Lesz, ami miatt akár glória is ragyoghat a fejed fölött, de lesz olyan, amely miatt csalódottnak és kiábrándultnak érezheted magad. Kedvez az idő minden külfölddel, tanulmányokkal, jogi problémákkal kapcsolatos ügyek bonyolításának. Váratlan bevételre nyílik lehetőség, ne habozz! Azonnal lépj!