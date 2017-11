„Számomra a valóság csak ugródeszka” – Interjú Cserna-Szabó Andrással

A kortárs író legújabb kötetének címe: 77 magyar pacal. Megtévesztő lehet, hiszen az olvasó nem csupán egy receptkönyvet, hanem kitűnő humorral megírt kultúrtörténeti forrásművet is tart a kezében. A sokáig megvetett ételnek, a marhabendőből készült pacalnak ugyanis rendkívül izgalmas múltja van. „Hálás regényhős”, hogy a szerzőt idézzem. Koronczay Lilla interjúja.

– Reméltem, hogy meghívsz egy jó kis pacalra, hiszen most már deklaráltan te vagy a magyar Pacalember, a szekta vezére, ezzel szemben egy vegetáriánus étteremben kávézunk. Miért?

– Bocs, de én momentán gyűlölöm a pacalt. Két hónapja mást se főzök a könyvbemutatóimon, igaz, mindig más formában: a toszkán pacalsalátától a milánói pacalig, a római verziótól a román levesig. A pacalnak önmagában elég semleges az íze, ezért rendkívül sokszínűen lehet elkészíteni. Pándi kollégával (Pándi Balázs – a szerk.) a Margó Fesztiválon a csomboros pacallevest bolondítottuk meg négy bárányfejjel, ezeket a Karinthy Frigyes úti szír hentesnél szereztük be. Csodálkoztak a népek, hiszen itthon mindenki a „piros pacalhoz” szokott, vagyis a pörkölthöz, ez meg fehér – hiszen a trianoni határ egyben pacalhatár is: Nagyváradtól Perzsiáig nagyjából ugyanazt a fehér, savanyú pacallevest eszik. Náluk nem volt „paprika-bumm”…

– Az meg micsoda?

– Így hívjuk a magyar gasztronómia történetében azt a rövid időszakot (nagyjából a nyolcszázas évek első negyedében), amikor szinte minden ételünk „elpaprikázódott”, mindenből pörkölt, paprikás, gulyás, piros leves stb. lett. A megelőző századokban a nemesi és polgári asztalokon is népszerű pacal egyébként megúszta a tizenkilencedik századi paprika-bummot, merthogy éppen mélyrepülésben volt, azaz annyira lenézett ételnek számított, hogy csak a legszegényebb néprétegek ették. Meg a kutyák. Csak az első világháború alatt, a húsínség idején jön vissza a polgári konyhába, és rögvest elpörköltösül, tehát a fehér levesből piros pörkölt lesz. Majd óriási karriert fut be, például tudjuk, hogy Móricz Zsigmond és Jávor Pál kedvenc vendéglői fogása. Első említését a Népszava egyik (a Tanácsköztársaság idején megjelent) számában találtam, egy panaszlevél, amelyben a szerző a Gambrinus étterem „pincér-elvtársaira” és a pacal minőségére panaszkodik.

– Sokat csücsülhettél a Széchényi Könyvtárban, mire ezt a rengeteg forrást felkutattad…

– Hat-hét évet! Az újságcikkektől a versekig, a telefonkönyvektől a kézzel írt szakácskönyvekig minden forrásul szolgált. Ugyanis a 77 magyar pacal, avagy a gyomor csodálatos élete című könyv elsősorban nem szakácskönyv, bár majdnem száz magyar és külföldi pacal receptjét is tartalmazza. A pacalra mint „kultúrtárgyra” nézek, aminek van története, irodalma, néprajza, nyelvi vonatkozásai stb. – tehát kultúrája. A magyar pacal története Erdélyben kezdődik a tizenhatodik században, egy fejedelmi szakácskönyv lapjain. Az európai pacal története Jézus idején indul: Apicius szakácskönyvében két pacalrecept is szerepel, de jelen van a Satyricon egyik hedonista lakomáján is.

– Firenzében én is ettem trippát, legalább háromféle volt az étlapon.

