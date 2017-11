Vegyészmérnökből apáca – Egy különleges nővér élettörténete

Ha úton van, a zsolozsmát és a szentírást is egy applikáción keresztül olvassa a mobiljáról. Szívesen használ egy közösségi telekocsi-szolgáltatást, múltkor egy coachcsal és egy gyámügyessel került egy autóba. Kíváncsiak rá, és ő is kíváncsi másokra. Egy 21. századi apáca története Szigeti Hajni tollából.

Habitusban, a szerzetesek hosszú ujjú, földig érő ruhájában vár Budapest egyik kávézókkal, éttermekkel teli sétálóutcájában. A lábán csak könnyű félcipő. (Bár még a meleg őszi napok egyikén jártunk, én nem mertem volna megkockáztatni, hogy mezítláb jövök.) Erika élt Normandiában – meséli –, úgyhogy neki a hideg kicsit mást jelent… Cipőkről, ruhákról kezdünk beszélgetni, miközben leülünk egy kávéra. Elárulja, hogy habitusból három van neki, és mindig ebben jár – kivéve, ha bevásárolni indul, mert akkor a farmer praktikusabb, mint egy hófehér ruha, és ha edzeni megy, TRX-re (természetesen oda tornacuccban érkezik). Kovács Erika nővér a Nyolc Boldogság Közösség tagja. Nagykanizsa mellett, Homokkomáromban, egy kétszáz fős zsákfaluban él, ma a főiskolai órái miatt érkezett Budapestre, ahol korábban is lakott, dolgozott. Kovács Erika akkor még egy fi atal vegyészmérnök volt, aki boldogan bulizott a barátnőivel, és tervezte az esküvőjét a vőlegényével. Ugyan nem ateistaként nőtt fel, de ahogy ő fogalmazott, Isten nem volt a kultúrája része sem. Tíz évvel ezelőttig.

A KÉNYELMES KAROSSZÉK

– Isten a vőlegényemmel együtt érkezett az életembe. Nem akart megtéríteni, viszont engem nagyon érdekelt, mi lehet ez a vallás dolog, mivel ekkoriban kezdett a legjobb barátnőm is templomba járni. Ezért arra jutottam, hogyha befejezem az angol tanfolyamot, a hittan lesz a következő.

Mivel a vőlegény katolikus volt, és egyházi esküvőt szerettek volna, Erika úgy gondolta, ehhez először meg kell keresztelkednie, így elkezdte az erre felkészítő úgynevezett katekumenátust. Ez mindazoknak szól, akik fiatal- vagy felnőttkorban keresik a hitet, kíváncsiak a keresztények életmódjára, és csatlakozni kívánnak az Egyházhoz.

– A barátomtól, aki elvitt a katekumenátusra, kaptam egy Szentírást. Megtudtam, hogy az Evangéliumokkal kell kezdeni, nem az elején, a Teremtés könyvével, úgyhogy hazamentem, és elkezdtem olvasni, mint egy könyvet. Amikor ahhoz a részhez értem, hogy „mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt”, egyetlen pillanatra megálltam. Ez volt az a mondat, ami „megnyílt” nekem – nem tudom máshogy megfogalmazni. Rácsodálkoztam, hogy tényleg van ilyen? Valaki azelőtt tudja, hogy mire van igazán szükségem, mielőtt kérném? Úgy éreztem, hogy ha ez igaz, akkor én ezt elfogadom, és beleülök ebbe a mondatba, mint egy nagyon kényelmes karosszékbe. Azóta is így képzelem a mennyországot: mint egy kényelmes karosszéket. Ez volt az első találkozásom Istennel. Nem tudtam, hogy mi ez, csak azt, hogy semmilyen korábbi élményemmel nem összehasonlítható. Nem egy szívtájéki, langymeleg érzés, hanem értelmi felismerés, vagy inkább annál is több. Miután nyitottá váltam rá, ő úgy közelített, hogy megértsem: embereken, szeretetkapcsolatokon keresztül.

