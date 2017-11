Akik szívből szórakoztatnak – Riport a pesti utcazenészekről

Napfényes októberi délután van, Szász Marcell fotóskollégámmal bejárjuk Budapest legfontosabb csomópontjait, hogy utcazenészekkel találkozzunk. A Széll Kálmán téren kezdünk, mert Marci szerint ott mindig hegedül egy bácsi. Az átcsomagolt Moszkva téren igazán szép minden, rosszulesik lemenni a föld alá, de Oláh Ignác bácsit lent találjuk, ott húzza a vonót két márványoszlop között, a síkos fényekben, és a muzsikát olykor megzavarja egy-egy begördülő metrószerelvény. Őt nem csomagolta még át senki, itt maradt egy régi világból, amikor még volt keletje a cigányzenének. Hetvenhárom éves, és azt mondja, lakbérre kell a pénz a muzsikából, mert a nyugdíja kevés, abból nem fizetné ki, hát kiáll ide egy-két órára, és addig megkeres néhány ezer forintot. De ha jönnek az őrök, akkor bizony szaladni kell, fogni a hegedűt, a tokot, összeszedni a cókmókokat, mert valójában engedély kellene a muzsikáláshoz, az meg nincs neki.

– Tízévesen tanultam hegedülni, apámtól – meséli –, otthon zenélgettünk, és aztán jártunk lagzikba, vendéglátóztunk. Volt rendes munkám is, kőműves mellett dolgoztam sokáig – árulja el, de ennél többet nem nagyon szedek ki belőle, csak még azt, hogy csárdást, tangót, hallgatót játszik leggyakrabban, és akinek tetszik, az ad valamennyit, akinek meg nem, az nem. Itt bizony meg kell küzdeni minden fillérért, kemény ez a föld alatti világ. Mikor beérkezik egy szerelvény, eltűnnek az emberek, újak jönnek, lecserélődik a közönség, van, aki dob némi aprót Ignác bácsinak, a többség azonban továbbmegy, aztán valaki mégis visszafordul, és bedob egy ötvenest, talán inkább megsajnálja az öreg muzsikust, akinek nyekergős futamai közül alig-alig csendül ki a dallam. Aztán mi is felszállunk a következő járatra, megyünk a Deák térre, de ott nem találunk egyetlen egy zenészt sem, majd a Nyugati következik, a Blaha Lujza tér, muzsika azonban sehonnan sem hallatszik. Korán van még, az utcazenészek a munkaidő végén, a csúcsforgalomban ülnek ki leginkább, nem akármikor.

JÓ IDŐK, ROSSZ NAPOK

A metrómegállók egyhangúságában lassan elveszítjük a kedvünket, talán nem találkozunk ma senkivel? Aztán a Keletinél, mikor kilépünk a tömeggel a mozgólépcsőről, valami megüti a fülemet. A zene lassan bomlik ki a mindennapokat kísérő zajok közül. Balázs Fecó száma szól, a Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok, ezúttal gitáron, egy szál erősítővel. A falak visszhangozzák a zenét, a hatalmas tér egyetlen koncertteremmé változik, ami a Keleti utazóközönségét szórakoztatja, ha kell, ha nem. Egy fiatal pár pördül egyet a zenész előtt, mintha táncolnának, és kézen fogva szaladnak tovább, egy néni visszafordul, ad egy százast a gitárosnak, aki bólintva köszöni meg az adományt.

Rózsa Ferenc profi zenész, negyven évig vendéglátózott, és bejárta az egész országot, kevés hely volt, ahol nem muzsikált. De ma már nincs vendéglátás, és ha van is, olyan keveset lehet keresni vele, hogy abból nem lehet megélni. Ide viszont minden nap ki lehet jönni, és aztán jön, aminek jönnie kell.

– Ha nem tetszik a zene, akkor nem adnak, úgy kell zenélni, hogy adjanak – jelenti ki. – Előfordul, hogy kiteszi az ember a lelkét, mégsem dob senki egy fillért sem. Most is rosszkedvűek az emberek, csak mennek tovább, be vannak fordulva önmagukba. Nem lehet egyébként kiszámolni, mikor milyenek. Van, amikor meg-megállnak, jobb kedvük van, nevetnek. Most nem, valamiért nem. – Aztán Santanát játszik, meg A Keresztapa filmzenéjét, azt mondja, az az egyik sláger, a fiatalok kedvelik leginkább. Mi meg kicsit messzebb megyünk, hogy a fotóra valahogy belekerüljön az aluljáró hangulata, a jövés-menés, és az utcazenész, aki megpróbálja áttörni a hétköznapok szürke falát, és a maga javára fordítani az emberek kedvét.

…

Szöveg: Rist Lilla

Fotó: Szász Marcell