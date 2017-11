Tévés kedvenceink: Győrffy Miklós

Meghatározó személyiség, riporter, műsorvezető, rádióstévés szakember. Egy ideje nem halljuk a hangját, de tervei most is vannak. Vajon hogyan élte meg azt az időszakot, amikor tanári hivatását a mikrofonra cserélte? Szegő András interjúja.

Unokája nyit ajtót és vezet be a szobába. Ő középen, az ablak előtt ül egy mély fotelben. Mellette a járókeret. Oldalra néz, int, hogy menjek be, üljek le. Meg sem várva, hogy kérdezzek, kimérten, érdes hangon megszólal:

– Elnézést, hogy ilyen lerobbant állapotban fogadlak. Mire vagy kíváncsi?

– Tudván a csípőbetegségedről, én kifejezetten félve jöttem, hogy milyen állapotban talállak. Ehhez képest örömmel tapasztalom a korábbi zordságodat, érdességedet, azt, hogy egyáltalán nem törtél meg…

– Néha, tudod, úgy érzem magamat, mint a kiegyezés után, amikor már úgy-ahogy szalonképessé váltak, előszedtek néhány egykori 48-as veteránt, betekerték őket kockás plédekbe, tolókocsiba ültetve kivitték őket a Hősök Terére, és ott meg lehetett bámulni őket. Jé, hát ilyenek is a legendák!

– Miki, ezt lehet viccesen meg szarkasztikusan kezelni, de akkor is tény, hogy te része lettél a magyar televíziózás legendáriumának. Annyira markáns volt a jelenléted, a nívód, a magatartásod…

– Ez egy furcsa dolog számomra. Évtizedeken át tapostam a mókuskereket rádióban-televízióban, aztán tíz éve úgy éreztem, hogy na, most elég, és abbahagytam. Igaz, utána még két, mindenféle baráti unszolásra, kicsit módosított pályán folytattam, de azt már – utólag is igazoltnak érzem – nem kellett volna. Ezzel együtt egyáltalán nem érzem öregnek magam. Nemrégiben lerobbantam, és pillanatnyilag járóképtelen vagyok, de az orvosok azt mondják, hogy egy csípőprotézis-műtét után ismét folytatni tudom a korábbi életemet. Megint tudok majd nyüzsögni emberek között, benne lenni az élet sűrűjében, menni piacra, falvakba, beszélgetni, találkozni emberekkel! Ez nekem létfontosságú, hogy lehetőleg pontos képem legyen a világról, vagy legalábbis az országról, ahol élek. Ezt miért mesélem most? Mert engem is rendre megdöbbentett, hogy bárhol jártam, azt tapasztaltam, hogy még valamennyire emlékeznek rám, sőt számon is tartanak az emberek. Én tényleg meg voltam győződve, hogy annak idején se sokan fi gyeltek oda arra, amit csinálok, azóta pedig annyi tévés sztár tűnt fel, mint égen a csillag, ugyan ki a csoda emlékezne még énrám?! És kiderült, hogy még mindig elég sokan, sőt jókat mondtak rólam, korábbi műsoraimról. Az más kérdés, hogy esetleg miket beszéltek aztán a hátam mögött. Mindenesetre, a legőszintébben, egy fi karcnyi nosztalgia nincs bennem. Miért is lenne?

– Miért? Mert fiatalok voltunk, mert meg akartuk váltani a világot, vagy legalább meghódítani azt a két miniszoknyás lányt a megállóban…

…

Szöveg: Szegő András

Fotó: Nagy Attila