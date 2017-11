A saját utunkat kell járni – Közeli Vidnyánszky Attilával

– Kárpátalján, Nagymuzsalyon gyerekeskedett. Nagyon más volt ott a gyerekkor, mint itt?

– Nem tudom, mennyire volt más, boldog volt, és szabad. Az biztos, hogy teljesítenem kellett, apám volt az iskolaigazgató, anyám az osztályfőnök, ha csak négyesre feleltem ötös helyett, már mehettem apám irodájába. „Valami probléma van, fiatalember…?” De tanulás után csinálhattam, amit akartam. Gyönyörű helyen laktunk, volt hegy, völgy, erdő, A Pál utcai fiúkat játszottunk az utcák között. Nálunk úgy tartják, amíg nincs halottad a temetőben, addig „bekerült” vagy a faluban. Mi azok voltunk. A rokonaink Ungváron éltek, a nagyszüleink Szombathelyen. Csak kétévente találkoztunk velük, havonta egyszer beszéltünk telefonon.

– Úgy tudom, az édesanyja őrzi a dolgozatot, amiben leírta, hogy három gyereket szeretne, és rendező lesz. Honnan jött a vágy a rendezésre?

– Anyám magyartanár volt, ahogy most mondanák, drámapedagógus is. Gyerek-színjátszócsoportot vezetett, ott én Döbrögiként virítottam, jól elvertek a színpadon. Lehet, hogy akkor dőlt el, inkább rendező lennék… Egyébként ezt a dolgozatot tizenhárom évesen írtam, és mivel színházi élményhez nemigen jutottunk, inkább filmrendezésre gondoltam.

– Akkor miért lett magyar–történelem szakos tanár?

– Mert a szovjet világban csak diplomával lehetett rendező szakra felvételizni, egyébként szerintem helyesen. Az már érettebb, felkészültebb állapot, az embernek van tudása, amiből építkezhet. De az is szabály volt, hogy két egyetem között el kell telnie három évnek. Ezért mentem tanítani.

– Adott a tanítás valami fontosat?

– Nagyon is! Pedagóguscsaládból származom, a tanítás a zsigereimben van. Osztályfőnök lettem egy olyan osztályban, ahonnan menekültek a tanárok. Ráadásul ők voltak tizenhét évesek, én huszonegy. Volt, hogy dolgozatot írattam, bekopogott valaki, körbenézett: tanár nincs veletek? Szakköröket vezettem, focit, bokszot, csináltam kis néprajzi gyűjteményt. És színjátszó csoportot, ahol előadtuk a Tanár úr, kéremet, és dramatizáltam A walesi bárdokat. Nagyon szerettem!

– Miért nem jött át a Színművészeti Főiskolára? Mintha azt hallottam volna, hogy megpróbálta.

– Voltak bizonyos ügyeim, jártattam a számat, ezért a KGB hat évig nem engedett Magyarország ra. Nyolcvanötben végre jöhettem, be is mentem a főiskolára, mondtam, hogy Kárpátaljáról jövök, itt szeretnék tanulni. Már lezajlottak a felvételik, de azt mondták, becsatlakozhatok. Vámos László osztályába kerültem volna, papírt is kaptam, azzal mentem a szovjet nagykövetségre. Ők azt mondták, ha két napon belül nem hagyom el Magyarországot…, már nem is tudom, mivel fenyegettek. Egy évvel később más lett volna, akkor már jött Gorbacsov. Utólag már nem bánom, hogy így alakult.

– Utólag. De akkor, borzalmas lehetett.

Szöveg: Hulej Emese

Fotó: Dömölky Dániel