Hangolódj ránk! Élményszerzés és interjúk az új Nők Lapjában

Koncz Zsuzsával, Cserna-Szabó Andrással, Győrffy Miklóssal, Korniss Péterrel és Vidnyánszky Attilával is beszélgettünk, de az interjúkkal még nincs vége a felsorolásnak: az e heti lapszámban egyebek mellett arra a kérdésre is keressük a választ, hogy divat-e még birtokolni.

A Nők Lapja 2017/47. számát november 22-től keressétek az újságosoknál!



A Nők Lapja 2017/47. számát november 22-től keressétek az újságosoknál!











Elmondom hát mindenkinek…

Szerintem még kiskamasz voltam, amikor egy hanglemezről – édesanyám jóvoltából – Karinthy Frigyes sorai másztak a fülembe egy dallamon, egy énekhangon keresztül: „Nem mondhatom el senkinek, / elmondom hát mindenkinek. / Próbáltam súgni, szájon és fülön, / Mindnyájatoknak, egyenként, külön. / A titkot, ami úgyis egyre megy / S amit nem tudhat más, csak egy meg egy.”

Szerintem költészetet megszerettetni a zene segítségével elhivatottság, és van egy énekesnőnk, aki a mai napig bátran fordul költeményekhez, hogy kifejezze véleményét, gondolatait a világról. Ady, József Attila, Karinthy, Tóth Árpád és még hosszan folytathatnám a poéták sorát, akiknek verseit szerencsére megzenésítették a hazai dalszerzők.

A költészet, az irodalom, a zene, a művészet, a tudomány ereje a világot is megforgatja: Tudósok élete rovatunkban Szilárd Leó fizikus élettörténetét követhetjük nyomon, aki sok időt szánt arra, hogy a részben általa kifejlesztett atombombát ne katonai célokra használják, és ne politikusok kezébe kerüljön a döntés. Egyébként, hogy milyen színes, eredeti egyéniség volt, az is bizonyítja, hogy például a mágneses harisnyakötő feltalálása is foglalkoztatta. Szóval nem csak a tudomány érdekelte, a gyengébbik nem sem hagyta hidegen, igaz, nagy feneket nem kerített a nősülésnek.

Mindenesetre nem volt könnyű dolga a párválasztás terén, ha magához hasonlót keresett, hiszen zsenialitásban kevesen értek fel hozzá.

Lélek rovatunkban éppen ezt próbáljuk megfejteni, hogy vajon a hasonlók vonzzák-e egymást, vagy ahogy tartják, inkább az ellentétek. A harmóniához éppen arra van szükség, hogy hasonló érdeklődési körünk legyen, vagy inkább azt keressük, aki különbözik tőlünk? Ha mi rendszeretők vagyunk és a párunk rendetlen, az vajon vonzó lehet? Ha szeretjük a városi kalandokat, ő pedig a természetben szeret lenni, hajlandóak vagyunk-e kedvéért lemondani a komfortunkról? Vajon meddig van nyitottság bennünk a másik személyiségét elfogadni? Vagy a másik irányában táplált érzelmek mindent legyőznek?

Legalább ennyire izgalmas téma a héten, hogy élményeket vagy tárgyakat jobb gyűjteni? Biztos senki nem utasítana el egy szuper autót, de ha választani kell, hogy nyaralni menjünk, vagy egy újabb kanapét vegyünk, én biztosan az előbbire szavaznék. Egyes kutatások szerint ma már a fiatalok közül (is) többen gondolják úgy, hogy élményeket akarnak gyűjteni, ahelyett, hogy évekig spóroljanak lakásra, nyaralóra stb… Az együtt töltött idő, amit valódi tartalommal tudunk megtölteni – legyen szó egy közösen készített vacsoráról, sétáról, forró csokiról egy kávéházban, mozizásról, beszélgetésről – biztosan gazdagabbá teszi az életünket. Jó olvasást kívánok e heti lapszámunkhoz!

Eszes Andrea, vezetőszerkesztő

Fotó, illusztráció: Getty Images, Németh Gabriella, Nerpel Nikoletta, Pályi Zsófia, Szász Marcell