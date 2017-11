Divat még birtokolni vagy inkább az élménygyűjtésé a jövő?

Jó ideje tudjuk, hogy az élmények – emberi kapcsolatok, utazás, nyaralás, együtt töltött idő, mozi, színház, közös étkezések – boldogabbá tesznek, mint az anyagi javak. Richard Easterlin már 1974-ben kimutatta, hogy a magasabb jövedelem egy bizonyos ponton túl már fi karcnyit sem tesz boldogabbá. Easterlin tizenkilenc országban hasonlította össze a gazdasági növekedést és az adott ország boldogságszintjét a második háború utáni időszakban, és azt találta, hogy amint az emberek alapvető szükségletei ki vannak elégítve, boldogságuk szintjének többé nem sok köze van a jövedelmükhöz. Néhány évtizeddel később a kutatók egy másik alapigazságra is rájöttek, miszerint a materiális értékek mentén élők kevésbé boldogak.

De pontosan hogyan működik ez az összefüggés? Az anyagi javakhoz való ragaszkodás teszi az embereket boldogtalanná, vagy fordítva: a boldogtalan emberek vonzódnak jobban a materiális javakhoz?

2003-ban két pszichológus, Tom Gilovich és Leaf Van Boven mérföldkőnek számító kutatásban válaszolta meg a fenti kérdést. Tanulmányuknak azt a címet adták: To do or to have? That is the question, azaz „Tenni vagy venni, ez itt a kérdés”, és azt vizsgálták, miért tesznek minket az élmények boldogabbá a tárgyaknál. Gilovich és van Boven öt alapvető okot találtak.

AZ ÉLMÉNYT NEHEZEBB ÖSSZEHASONLÍTANI

Egyrészt az élményeinket sokkal inkább hajlamosak vagyunk utólag rózsaszín szemüvegen át nézni. Ha valaki megvesz egy pár cipőt, amely feltöri a lábát vagy amely fura hangot ad ki járás közben, akkor kész, ennyi, nem tud vele semmit csinálni, legfeljebb valahogy megszabadul tőle. Hozott egy rossz döntést, amivel együtt kell élnie. Az élményekkel más a helyzet. Még a legrosszabb élményt is át tudjuk színezni utólag úgy, hogy végül ezekből lesznek a legjobb sztorik. A kempingezés, ahol végig esett, vagy az egész napos buszút, ahol a mögöttünk ülő az első tíz percben elhányta magát? Ott és akkor borzasztó volt megélni, de utólag, amikor elmeséljük, már sokkal viccesebben hangzik az egész.

Másrészt a tárgyak könnyebben áldozatul esnek a hedonista adaptációnak, azaz gyorsan megszokjuk őket, és már nem nyújtják ugyanazt az érzést, amit először. Kisétálunk a boltból az új, csillogó kütyünkkel. Pár napig állandóan csak azt nyomkodjuk, kipróbáljuk az új funkciókat, amelyek az előzőn nem voltak, mutogatjuk a barátainknak, mennyi mindent tud. De eltelik pár hét, és már észre sem vesszük ugyanazt a játékszert. Amint megszoktuk, egyre kevesebb és kevesebb örömünk származik belőle.

Az élmények azért is jobbak a tárgyaknál, mert nehezebb összemérni őket. Ebben nagyon különbözik egy autó birtoklása egy nyaralástól. Ha van egy hétköznapi márkájú autóm, a szomszédnak meg egy Porschéja, nem kérdés, kié a jobb kocsi. De ha elmegyek kempingezni, Vajna Tímea pedig a Seychelle-szigeteken tölti az ünnepeket egy ötcsillagos szállodában, ez még korántsem jelenti, hogy ő fogja jobban érezni magát. Szebb-e a naplemente limonádét szürcsölve Dobogókőn, mint egy koktél az Indiai-óceán egy szigetén? Az élményeket nehezebb összehasonlítani, mint az anyagi javakat, megbánni is nehezebb őket utólag, vagy azt gondolni, az enyém kevesebbet ér, mint másé.

Az élmények ráadásul jobban hozzájárulnak ahhoz, kik vagyunk. Részei a személyiségünknek. Hajlamosabbak vagyunk úgy gondolni rájuk, mint a saját történetünkre, ami azzá tett, amik ma vagyunk. A lefutott maraton, a jelmezbál, amelyen Wonder Womannek öltözött, vagy a hegy, amelyet sikerült megmásznia, mind hozzájárult ahhoz, akinek érzi magát – sokkal jobban, mint az a farmer, amelyet tegnap vett. Ha le kellene mondania egy tárgyról vagy egy élményről, melyiket választaná: kitörölni a jelmezbál élményét, vagy visszaadni a kenyérpirítót, amelyet ajándékba kapott?

Az ötödik ok, ami miatt az élmény jobb, mint a tárgy, hogy nagyobb a társas értéke, azaz közelebb visz más emberekhez, hiszen az élmények általában nem egyedül érnek minket, hanem társaságban. És mivel mi, emberek társas lények vagyunk, közel lenni másokhoz boldoggá tesz minket. A tárgyak ehhez képest inkább elválasztanak, semmint összekötnek. Gondoljunk megint az autó és a nyaralás példájára! Ha nekem Volkswagenem van, a szomszédnak meg Porschéja, nem érzem, hogy összekötne minket, hogy mindkettőnknek van autónk. Nincs köztünk semmilyen közeli kapcsolat, sőt, csak még inkább elválaszt minket egymástól, mint ha egyáltalán nem is lenne kocsim. Ha azonban elmegyünk kempingezni, részévé válunk a kempingezők klubjának, és nagyjából hasonló sztorijaink lesznek, mint annak, aki a Mont Blanc feléig jutott. De összehasonlíthatjuk a horvátországi kempingezést a Seychelle-szigeteken töltött nyaralással is, hiszen mindketten voltunk nyaralni, és mindketten a tengerparton töltöttük a szabadságunkat.

…

A cikk folytatásában az értékrend változásáról és a közösségi média élményfelértékelő hatásáról is szó esik – keressétek a Nők Lapja 2017/47. lapszámában!

Szöveg: Oravecz Éva Csilla

Illusztráció: Getty Images