Horoszkóp 2017.11.28.

Kos

III. 21. – IV. 19.

Kedvez a mai nap utazásnak, amely nagyon jól sikerülhet. Ha most fizetsz be, vagy foglalsz le utazást, azt is lehető legjobbkor teszed. A munkában is fantasztikus eredményt érhetsz el. Kiváló a nap egzisztenciális téma megtárgyalására is.