Horoszkóp 2017.11.24.

Nyilas

XI. 22. – XII. 21.

Mind a régebbi, mind az újabb kapcsolataid is stabilabbá válhatnak. A józanész felülkerekedhet a romantikán, képes lehetsz elfogulatlanul megoldani a nehézségeidet. A kezelhetetlennek tartott ügyekkel is most kellene foglalkozni, mert megoldhatod őket.