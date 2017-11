Bulgur

A közel-keleti és török konyhában kedvelt alapanyag a köretek jolly-jokere. Rengeteg módon variálhatjuk, akár saláta alapanyagként is kiváló, hiszen isteni mindenféle, sült, főtt vagy akár nyers zöldséggel. Nagyon jó hatással van az egészségünkre, gazdagabb rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban, mint a rizs.

Pesto

Az olasz konyha kedvelt alapanyaga, amelynek az eredeti változatát bazsalikomból, olívaolajból, fokhagymából, parmezánból és fenyőmagból készítik. A szószt az olasz területeken inkább tésztafélék ízesítésére használják, de az sem ritka, hogy főtt burgonyával tálalják. Kisebb mennyiségben leveseket is ízesítenek vele, például a minestronét is.

Tempeh

A tofuhoz nagyon hasonló temphét főtt szójababból nyerik ki. A tradicionális indonéz étel fehérjében és aminosavakban gazdag, magas folsavtartalmával csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, és nagyon jót tesz az emésztésnek. Sütve, pácolva is fogyasztható, de keverhetjük salátába, tésztába, sőt, húst is helyettesíthetünk vele.

Tápióka

Készítenek belőle szirupot, keményítőt, sőt lisztet is! Bár legtöbbször a tápiókából készült pudinggal találkozhatunk, szirupos verziója jó alternatíva lehet méz vagy cukor helyett. Ezek az apró gyöngyök nagy mennyiségben tartalmaznak B- és C-vitamint, kalciumot, mangánt, káliumot és foszfort. A tápióka antibakteriális és gombaölő hatású, tisztítja a vért és hozzájárul a vastagbél megfelelő működéséhez is, ráadásul gluténérzékenyek is fogyaszthatják.

Kuszkusz

A küllemében a bulgurhoz nagyon hasonló észak-afrikai alapanyagot nagyon egyszerűen és gyorsan elkészíthetjük. Salátákhoz elég, ha egyszerűen vízbe áztatjuk húsz percre, de ha köretként szeretnénk elfogyasztani, pároljuk addig, amíg magába szívja a nedvességet, és megduzzad, megpuhul. A kuszkusz erősíti az immunrendszert, a csontokat és a vérkeringésnek is jót tesz. Plusz nagyon finom.

