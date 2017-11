Adományozni jó! Karácsonyi ajándékozás egy kicsit másképp

A szeretet ünnepének közeledtével már lehet, hogy el is készült a képzeletbeli ajándéklistátok. De ne csak a családotokra a és a hozzátok legközelebb állókra gondoljatok, hanem azokra az emberekre is, akiknek az év minden napján nélkülözniük kell. Ebben segítünk most.

Családszervezetek II. Jótékonysági Adventi Vására

December 3-án második alkalommal rendezik meg a Jótékonysági Adventi Vásárt, melyhez az idei évben is boldogan csatlakoztak hazai családszervezetek, közéleti személyek és neves művészek is. A fellépők mellett gyermekjógával, interaktív színházzal, arcfestéssel és kézműves programokkal várják a kicsiket és a nagyokat is.

Hol: Millenáris D épület, 1054, Budapest, Kis Rókus utca

Részletesen a jotekonysagivasar.hu oldalon tájékozódhattok.

Adventi jótékonysági gálakoncert Virtuózokkal és Caramellel

Sztárfellépőkkel szervezi meg idei jótékonysági gálakoncertjét a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány. A pécsi és debreceni adventi programok varázslatos hangzásvilágot és ünnepváró élményeket ígérnek. A gálakoncerteken fellépnek többek között a Virtuózok fiatal tehetségei is.

Hol: December 9. Pécs, Kodály Központ , 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4., December 17. Debrecen, Kölcsey Központ Nagyterem 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Bővebb információ a gálakoncertekről: adventidallamok.hu

Kapaszkodó adománygyűjtő akciónk záró eseménye

Az év elején elindított akció keretében a Nők Lapja és az Ökomenikus Segélyszervezet a rászoruló gyermekek helyzetén segített. Az egész éves adománygyűjtő akciónk záró eseményére december 10-én kerül sor az Erkel Színházban, ahol támogatóinkkal a Grimm-meséből készült világhírű gyermekoperát, a Jancsi és Juliskát nézzük meg. Tartsatok velünk!

Hol: Erkel Színház, 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.

Még több információ az eseményről ezen a linken érhető el.

MikulásGyár

A sokak által ismert MikulásGyár a hagyományokhoz híven idén is a budapesti 56-osok terén épül fel, de az ország több, sőt, bármely pontjáról segíthetünk december 1. és 22. között. A szervezők elsősorban tartós élelmiszereket várnak, de szívesen fogadnak játékokat, könyveket illetve ruhákat is. Az ajándékokat, adományokat, felajánlásokat nem szükséges becsomagolni, akár kézben, akár dobozban, akár nejlonzacskóban is magatokkal vihetitek.

Hol: országszerte

A részleteket megtaláljátok a Mikulásgyár weboldalán.

Fészeképítők

A Corvinus Egyetem hallgatói egy különleges projekt keretében támogatják a Fészek Gyermekvédő Egyesületet, hogy az átmeneti otthonban élő gyermekek életét megkönnyítsék és egy picit szebbé tegyék. Adománygyűjtésük során fejlesztő játékokat (mozgás-, hallás-, logikai-, nyelvi fejlesztés), könyveket, szabadidős játékokat (pl. társasjáték, csocsó, foci, tollas), festéshez, rajzoláshoz, barkácsoláshoz szükséges eszközöket, egyszerűbb hangszereket (pl. csörgő) várnak.

Hol: Budapesti Corvinus Egyetem aulája

Az akcióról bővebben ide kattintva tájékozódhattok.

Cipősdoboz Akció

Az angol nagymama kezdeményezése végigsöpört az egész világon, és immáron 11 éve mi is csatlakozhatunk a jótékony programhoz. Mindössze egy cipősdobozra van hozzá szükség, és némi belevalóra, ami örömöt okoz a rászoruló kicsiknek. Idén november 2. és december 20. között készíthetitek el a dobozokat, sőt online csomagot is feladhattok.

Hol: Budapest több pontján és vidéken is

Pontos részletek az akcióról: ciposdoboz.hu

TÁMASZ Alapítvány

A hajléktalanokat segítő és ellátó alapítvány idén is várja a kedves felajánlásokat. Ruhát, ágyneműt, tisztálkodószereket, élelmiszert, használati tárgyakat is szívesen fogadnak.

Hol: 7626 Pécs, Dugonics u. 26.

Részletek az adományozással kapcsolatban a tamaszalapitvany.hu oldalon érhetők el.

Centerke Adományozó Központ

A gyermekek, az egyedül élők, a nagycsaládosok, az idősek, a kirekesztettek, a bajban lévők számára gyűjtenek ruhákat, cipőket és tartós élelmiszereket a Centerke Adományozó Központ lelkes munkatársai.

Hol: 6720 Szeged, Roosevelt tér 5.

További részletek: centerke.hu

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Egész évben várják az adományokat: élelmiszereket, textilt, ruhaneműt, számítástechnikai, irodatechnikai eszközöket, gyógyászati segédeszközöket, gyógyszereket, vegyszereket, tisztítószereket.

Hol: országszerte

A részletekért keressétek a maltai.hu oldalát!

Oltalom Karitatív Egyesület

Hátrányos helyzetű gyermekeken, hajléktalanokon, katasztrófa által sújtott embereken, szegényeken, betegeken és magányosokon segít a szervezet. Amit szívesen fogadnak: ruha, cipő, zokni, alsónadrág, sál, sapka, kesztyű, köntös, pizsama, dzseki, pelenka, gyermekruha, tartós élelmiszerek (tészta, liszt, cukor, só, keksz, olaj, tea stb.), konzerv, csokoládé, gyümölcs, pékáru, vitaminok, jó állapotú tolókocsi, mosógép, takaró, gyermekjátékok, jó állapotú ágynemű.

Hol: 1086 Budapest, Dankó u. 15.

Bővebb információt találtok a weboldalukon.

Nyitókép: Thinkstock