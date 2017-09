Meditációba kezdenél? 5 hasznos dolog, amit érdemes megjegyezni előtte

A kényelem elsődleges

A meditáció célja, hogy megtaláljuk a belső békénket, ezért lényeges, hogy kényelmes testtartásban kezdjünk neki. Célszerű olyan helyet keresni, ahol hátra tudunk dőlni és ahol nem okoz gondot 10-15 percet mocorgás nélkül eltölteni, hiszen az elmélyüléshez, a mély lélegzetvételekhez stabilan megtartott törzsre van szükség – csak így tud a levegő egészen mélyen beáramlani a tüdőbe.

Enyhe zajban is lehet

A legtöbben azt gondolják, a meditációhoz csendre van szükség, de ez nem igaz. Mivel a mindennapokat sem teljes csendben töltjük, lehetetlen elvárás, hogy kizárjunk minden zavaró tényezőt az életünkből. Mindaddig, amíg nem hagyjuk, hogy a környezeti zajok – a madárcsicsergés, a halk zene vagy a forgalom duruzsoló háttérmoraja – elvonja a figyelmünket a légzésről, nem baj, ha nem fülsiketítő némaságban kezdünk neki az elmélyülésnek.

Rávezető jelek

Ahhoz, hogy a relaxálás gyakorlatát elsajátítsuk, szükség lehet a ráhangoló rituálé bevezetésére. Például gyújthatunk gyertyákat, miközben elsötétítjük a szobát, párologtathatunk illóolajokat, füstölővel illatosíthatjuk a helyiséget, sőt, akár lágy, meditatív dallamokat is bekapcsolhatunk. Ezek a cselekvések jelzik a testnek és a tudatnak, hogy ideje elcsendesedni és a levegővételre koncentrálni.

Vezetett elnémulás

Lehetőség van úgynevezett vezetett meditációt is alkalmazni – ebben egy hanganyag után csináljuk végig a gyakorlatokat. Az interneten több ilyen irányított hangos szöveget is lehet találni, de számos mobil applikáció is létezik már, amit a telefonunkra letöltve alkalmazhatunk, például az Insight Timer vagy a Buddhify – persze ezek mind angol nyelvűek.

Közösen jobb

Ahogyan a sportolást, úgy a meditálást is érdemes csoportban kezdeni, mert mások tettrekészsége ránk is motiválóan hathat. Vannak már olyan mobilos alkalmazások, amik megmutatják azokat az embereket, akik szintén épp meditálnak – akár a világ másik végén is –, de a csoportos órákból is sokat profitálhatunk, hiszen együtt elkezdeni valami újdonságot mindig szórakoztató.

