A csend 7 féle jelentése egy kapcsolatban

Egy párkapcsolatban minden viselkedési formának fontos jelentése lehet – a Nők Lapja Psziché legújabb számában például arról rántjuk le a leplet, kiről és miről árulkodik valójában a féltékenység. Néha a szavak helyett például a csenddel kommunikáljuk a legtöbbet, de hogy pontosan hogyan tesszük mindezt, az nagyon is érdekes.

Amikor a csend…

Aktív figyelem

Van, hogy a legnagyobb ajándék az, ha valaki csendben és figyelemmel végighallgatja az embert. Azáltal, hogy teret engedünk szeretteinknek érzéseik szabad, zavartalan kifejezésére, lehetővé tesszük számukra, hogy tisztázzák a gondolataikat, hangosan kimondják őket, és így közelebb kerüljenek a problémák megoldásához. A csend tehát ebben az esetben nem érdektelenséget jelöl, hanem különösen hasznos.

Szótlan visszajelzés

Van, amikor a csend csupán időkérés arra, hogy az ember átgondolja, mit akar mondani, hogyan akar reagálni bizonyos dolgokra, helyzetekre. Azok az emberek, akik erős önreflexióra képesek, a csendet akkor használják, ha tisztában vannak vele, hogy a válaszuknak következményei lesznek a másik személyre vagy a kapcsolatra nézve.

Tér a másiknak

Van, hogy a csenddel tudunk a legtöbbet segíteni annak a szerettünknek, aki épp nagyon elmélyülten foglalkozik valamivel. Azzal, hogy nem zavarjuk meg, tiszteletben tartjuk, hogy az adott tevékenység fontos neki, ezért teret engedünk neki arra, hogy csupán az adott dologra koncentráljon.

Közösségvállalás

Azzal, hogy csendben csatlakozunk a társunkhoz, aki szintén a gondolataiba réved, közösséget vállalunk vele. Ez a félelem pillanataiban különösen megnyugtató lehet. De akár egy magányos idegennel is közösséget vállalhatunk azzal, ha a közelébe heveredünk például újságot olvasni egy parkban.

A figyelem másfelé összpontosulása

Ha az ember csendbe burkolózik, az természetesen azt is jelentheti, hogy a figyelmét másfelé koncentrálja: vagy a körülötte történő dolgokra összpontosít, vagy arra, milyen belső folyamatok, érzések zajlanak benne. Az, hogy a figyelem kívülre vagy belülre fókuszál, nagyban függ attól, hogy az illetőnek mennyire van zsigeri szüksége az állandó önvizsgálatra. Ezeknek a csendeknek tehát legtöbbször semmi közük a kapcsolathoz, illetve a benne lévő másik személyhez.

Összejátszás egy nem kívánatos személy megjelenésekor

Velünk is megesett már, hogy egy beszélgetést hirtelen félbehagytunk, amikor valaki más belépett a szobába. A csend ilyenkor a két ember összejátszását jelzi, természetesen az aktuális probléma figyelmen kívül hagyásával, a megtárgyalásának az elodázásával.

Visszavonulás

A csend természetesen lehet a visszavonulás jele is, ami egy kapcsolatban, vitás helyzetek során passzív-agresszióra is utalhat. Ha azonban ismerjük a párunkat, jól tudjuk, hogy a csendjével éppen pozitív dolgot akar elérni, és nem kívánja folytatni a veszekedést, vagy ellenkezőleg, minket büntet vele. A szeretett ember csendjének dekódolása elengedhetetlen ahhoz, hogy mi is szerető módon válaszoljunk rá.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

