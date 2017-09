8 mód arra, hogy megőrizzük a nyugalmunkat stresszes helyzetekben is

1, 2, 3…

Amikor az ember feszült idegállapotban van, hajlamos olyat is kimondani, amit valójában nem gondol komolyan. Ennek sok esetben sértődés vagy további konfliktus a következménye, ezért bármennyire is haszontalan tanácsnak tűnik, tényleg érdemes tízig elszámolni, mielőtt reagálnánk. Az a tíz másodperc pont elég arra, hogy ne mondjunk ki meggondolatlanul akármit, és újragondoljuk a probléma forrását.

Fizikai tünetek esetén

Van olyan stresszhelyzet, amikor fizikai tünetek, például remegés, hőhullám vagy kezdődő migrén is jelentkeznek. Ezeket csakis egyféleképpen tudja legyőzni a szervezet: egy másik fizikai tünettel. Ha hideg vizet locsolunk ilyenkor az arcunkra, az az úgynevezett búvár reflexünknek köszönhetően 10-25%-al csökkenti a pulzusszámot és segíti a levegővételt is. De az is jó lehetőség, ha a kezünket masszírozni kezdjük, egyrészt, mert elvonja a figyelmünket, másrészt mert a kézben lévő akupresszúrás pontok segítenek lecsillapítani az idegeket.

Mozgásra fel!

Számtalanszor hallottuk már, hogy a mozgás remek stresszoldó, de ha az idegességünk félelemből, depresszióból, netán elkeseredésből fakad, különösen hasznos segítség. Bármilyen mozgásformával egyszerre tehetünk szert energiára, vitalizálhatjuk a testet, és növelhetjük az önbizalmunkat, ami fontos, hiszen ahogy a mondás is tartja, ép testben lakozik az ép lélek.

A természet hívó szava

A természet nyugtató hatását kihasználva menjünk el sétálni! Gyönyörködjük a fák őszi lombjában, csodáljuk meg a patak kék vizét, keressünk egy panorámás helyet és élvezzük ki a látványát, vagy egyszerűen csak sétáljunk, vegyünk néhány mély lélegzetet és közben ürítsük ki az elménket. Akár egy 10-15 perces séta is csodát tehet a gondolatainkkal, általa új perspektívákkal gazdagodhatunk.

Pro és kontra lista

A stresszess helyzeteket listázással is megszüntethetjük. Írjuk fel az adott szituációt egy lapra, sorakoztassunk fel mellette és ellene érveket, sőt, ha tetszik, ezeket még pontozzuk is egy 1-5-ig terjedő skálán. A mérlegelés segít a logikus döntésben, ezáltal megszünteti a feszültséget is.

Ölelésbe burkolva

Egy tíz másodperces ölelés képes csökkenteni a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, a stresszt, de általa legyőzhetjük a fáradtságot, sőt, még az immunrendszer védekezőképességét is javíthatjuk. Persze nem mindig van kéznél valaki, akik megölelhet bennünket, ilyenkor csukjuk le a szemünket és öleljük át mi magunkat. A has és a hát nyomása segít az érzelmeket stabilizálni.

Akár az antilopok

Az antilopok, ha megriadnak, szó szerint lerázzák magukról a félelmet, hogy el tudjanak menekülni a ragadozók elől. Ezt a módszert mi is kipróbálhatjuk, kezdve a fejünktől, egészen a lábunkig, bár vigyázzunk, hogy senki ne sérüljön meg a rázkódásunk közben. Sőt, még jobb, ha senki nem látja. 😉

Superman erejéből merítve

A jógából ismert Superman póz már nevéből adódóan is hasznos segítségnek tűnik idegesség esetén, de a gyakorlatban is az – kipróbáltuk. Egyszerűen feküdjünk hasra, a kezeinket nyújtsuk ki magunk elé, a lábainkat pedig hátra, majd emelkedjünk el a földtől, a törzs maradjon lent. A megnyújtott mozdulat kidolgozza a testből a feszültségtől összecsomósodott izmokat.

Szöveg: D.A.

Fotó: Thinkstock

(psychologytoday.com, psychcentral.com)