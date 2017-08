10 tipp elvált szülőknek, hogy könnyebb legyen az iskolakezdés

Az iskolakezdés mindig sok elintéznivalóval jár, elvált szülőként pedig még nehezebb a dolog. Annak ellenére viszont, hogy a különválás megtörtént, még nem kell(ene), hogy a gyereknevelésben is súlyos problémákat okozzon. A következő tippekkel sokat könnyíthetünk a saját és a csemeténk helyzetén is.

Osszuk meg a költségeket

Az iskolakezdés rengeteg kiadással jár: a tetemes összegű tankönyvek mellett új ruhákat, felszerelést, eszközöket kell vásárolni. Készítsük el a teljes listát arról, amire a gyereknek szüksége lesz és osszuk fel, hogy ki mit fog megvásárolni – így a költségek is viselhetőbbek. Amennyiben az exünk nem túl jó a ruhavásárlásban, hagyjuk rá a tankönyvek vagy az iskolatáska és az egyéb kiegészítők beszerzését. Így mindenki abban jeleskedhet, ami az erőssége, és úgy érezzük majd, mindketten beletettünk abba, hogy a gyerekünknek mindene meglegyen az iskolakezdésre.

Hozzunk létre online naptárt, hogy mindenki képben legyen

Egy Google naptárba minden fontos határidőt és iskolai rendezvényt feljegyezhetünk, ha pedig ezt megosztjuk az exünkkkel, akkor ő is végig tudja követni az aktuális történéseket – és részt tud bennük venni. Valamennyi eseményről, amit felviszünk a naptárba, a program meghívót küld a másik félnek, aki használja, illetve az adott napon jelez is, hogy ne felejtsük el. Így tényleg semmiről sem lehet lemaradni.

Első nap vigyük együtt iskolába a gyereket

Az iskola első napja még a legmagabiztosabb gyerek számára is ijesztő, izgalommal teli lehet. Ilyenkor szüksége van mindkét szülő jelenlétére. Érdemes hát félretennünk az esetleges nézeteltéréseinket, hogy együtt támogassuk a gyerekünket ezen a fontos napon. Sokat fog jelenteni neki.

Ha az egykori párunk nem tud jelen lenni, küldjünk képet

Előfordulhat, hogy az exünk a nagy napon valami miatt mégsem tud jelen lenni, de ez nem azt jelenti, hogy ki is kell maradnia mindenből. Tegyünk egy kedves gesztust, és küldjünk neki egy képet a gyerekünkről az iskola első napján. Ki tudja, talán egy ilyen tett a kapcsolat dinamikáján is változtathat. Illetve, ne felejtsük el, hogy fordított esetben ez nekünk is jól esne.

Ismertessük meg a tanárokat azzal, ki kicsoda a szivárványcsaládunkban

A családunk összeállítása valószínűleg sokkal bonyolultabbá válik a válás után, főleg, ha valamelyikünk újraházasodik. Fontos, hogy a gyerekünk tanáraival is megismertessük a helyzetet, hogy tisztában legyenek vele, kit lehet értesíteni fontos ügyekben, illetve kik azok, akik a gyerekért jöhetnek, ha mi nem érünk rá. Így nem támad zavar senkiben sem.

Vegyünk részt közösen a szülői értekezleteken

Fontos, hogy az exünk is tudjon róla, mi zajlik a gyerek körül, hogyan tanul, milyen problémák merültek fel az iskolában – így ő is ennek fényében tudja nevelni. A múltban történteket igyekezzünk a háttérbe szorítani, hogy jó szülei tudjunk lenni a gyerekünknek – hiszen a gyereknevelésben még mindig egy csapat kell, hogy legyünk, és éreztetnünk kell vele, hogy mindketten támogatjuk.

Ha az exünk távol él, „ülésezzünk” vele rendszeresen

Ne hagyjuk, hogy a távolság megakadályozza, hogy mindketten aktív szülők legyünk. Rendszeresen egyeztessünk telefonon és találjunk közös időpontot a személyes megbeszélésekre a tanárokkal. A gyereknevelés kétszereplős dolog (jó esetben), ne hagyjuk, hogy a távolság okot adjon rá, hogy a feladatok nagy része csak az egyikünk vállát nyomja.

Minden héten egyeztessünk

Fontos, hogy mindig tájékoztassuk az exünket az aktuális heti történésekről a gyerekkel kapcsolatban – ez természetesen visszafelé is igaz. Küldjünk heti „riportokat” e-mailben, amikben minden fontos információt megosztunk. Ha mindkét szülő naprakész a gyerek ügyeit illetően, akkor könnyebben ki tudja venni a részét a nevelésből.

Ne hagyjuk ki a volt férjünk / feleségünk családját sem

Annak ellenére, hogyan érzünk az exünkkel kapcsolatban, nem szabad elfelejteni, hogy a gyerekünk nagyon szereti, és szüksége van rá, ahogy a családja minden ágára is. Akár iskolai feladat kívánja meg, akár egy jeles esemény, sose hagyjuk ki ezeket az embereket sem. A gyerekünknek szüksége van a nagy védőhálóra, és minél több ember szereti és támogatja, annál jobb.

Cseteljünk

Hozzunk létre egy közös csetablakot az exünkkkel és a gyerekünkkel, ahol a csemeténk győzelmeit és fejlődését vitathatjuk meg. Bátorítsuk közösen, küldjünk képeket, időről időre beszélgessünk. Ez a kommunikációs trükk csodákra képes, nemcsak motiválni fogja a gyereket, hanem jól is fog neki esni, ha látja, a szülei mennyire szeretik és egymáshoz is mennyire normálisan tudnak viszonyulni.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

(huffingtonpost.com)