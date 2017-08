Feszültségcsökkentő finomságok (nem csak) stresszevőknek

Gyógyító elixír

Az adaptogén anyagok növelik a stresszel, aggodalommal és kimerültséggel szembeni ellenállást, ezért lenne fontos minél többet fogyasztani belőlük. A rooibos chai tea remek alternatíva önmagában is, de készíthettek belőle egzotikus elixírt némi ashwagandha gyökér porral, fahéjjal, forró vízzel és egy kevés kókusztejjel elkeverve. Ha ezzel indul a nap, sok felesleges aggodalmat megspórolhattok magatoknak.

Dió

A dió rost, fehérje és omega-3 zsírsav keveréke, vagyis egy igazi szupertáplálék, ami amellett, hogy stabilizálja a vércukorszintet és javítja a memóriát, még az idegességet is csillapítja. Ha fontos értekezletetek lesz, előtte érdemes néhány szemet elrágcsálni.

Édesburgonya

Az édesburgonya lassú felszívódású szénhidrát, így stabilizálja a vércukorszintet és csökkenti az édesség utáni vágyat, ami gyakran előtör feszült idegállapotban. Megsütve nem csupán remek stresszűző, de kiváló uzsonna is válhat belőle, ahogyan például a sárgarépából vagy a paszternákból is.

Kesudiós-szezámos joghurt

Egy pohár joghurtba keverjetek bele negyed csésze friss áfonyát, fél marék kesudiót és szezámmagot. Az áfonya vitaminokban gazdag antioxidáns, így a sejtmegújításban játszik szerepet, míg a kesu- és a szezámmag magas cinktartalmuknak köszönhetően a szorongáskezelésben nyújtanak segítséget.

Kaliforniai paprika humusszal

Ha a szervezet nem jut elegendő C-vitaminhoz, az a kortizol, azaz a stresszhormonszint emelkedésével jár, ezért fontos, hogy folyamatosan pótoljuk a vitaminszükségletünket. Erre az egyik legjobb alternatíva a piros kaliforniai paprika, ami megborsozva, humuszba mártogatva leszámol az éhséggel és a frusztrációval is.

Étcsokoládéba mártott mandula

Stressz esetén a szervezet rengeteg magnéziumot emészt fel, ezért ezt is folyamatosan pótolni kell. A mandula és az étcsokoládé gazdag magnéziumforrások, ráadásul utóbbiban egy anandamin nevű anyag is található, ami szintén a kortizolszint egyensúlyáért felel.

Zöldségchipsek

A zöldségchipsek rengeteg hasznos anyagot tartalmaznak, de himalájai vagy tengeri sóval megszórva még hatékonyabbak, ezek ugyanis elraktározódnak a mellékvesében, és szinten tartják a kortizol mennyiségét.

Kefir gyümölcsökkel és lenmaggal

Egy serpenyőben keverjetek össze negyed csésze bogyós gyümölcsöt 1 csésze élőflórás kefirrel, 1 evőkanál őrölt lenmaggal és fél teáskanálnyi fahéjjal. A kefirben található lactobacillusok neurotranszmittereket – ingerületátvivő anyagokat – termelnek, azaz jótékonyan hatnak az idegrendszerre és egyúttal a csökkentik a feszültséget.

+1: Zöld tea és kamilla

A zöld tea tele van L-theanin aminosavval, ami szorongáscsökkentő hatásán túl az energiaszintet is növeli, de akár a kamillát is említhetnénk, ami szintén hatékony nyugtalanság ellen. Utóbbit, mivel koffeinmentes, érdemes esténként is kortyolgatni, így az álmunk is pihentető lesz.

