50 kérdés, amivel szóra bírhatjuk a gyereket a nap végén

Az iskolakezdésre nem elég pusztán fizikailag felkészülni, fontos, hogy a gyerekeket lelkileg is ráhangoljuk a dolgos hétköznapokra. Korábbi cikkeinkben már elolvashattátok, hogyan lehet a szégyenlős gyereket barátkozásra bírni, sőt azt is, mi a teendő, ha nem akar iskolába menni a lurkó, most viszont néhány hasznos kérdést is mutatunk arra az esetre, ha a kommunikáció problémát okozna a mindennapokban:

Miről szeretsz álmodozni? Mi tesz boldoggá? Milyenek a barátaid? Ha most bármit megtehetnél, mit csinálnál? Mit vársz a legjobban, amikor felébredsz? Gondolkodtál már valaha arra, hogy a kréta színeit átnevezd? Melyik meseszereplő nevettet meg a legjobban? Ha boltot nyitnál, mit árulnál? Mi a szuperhős neved és milyen képességgel bírsz? A vízparton vagy. Mit csinálsz legelőször? Ha bármit nevelhetnél az udvaron, mi lenne az? Mitől érzed magad bátornak? Mitől érzed magad szeretettnek? Hogyan mutatod meg az embereknek, hogy törődsz velük? Milyen érzés, amikor megölellek? Ha a plüssállatok beszélni tudnának, szerinted mit mondanának? Ha adhatnál 10 ezer forintot egy jótékonysági szervezetnek, melyiket választanád? Hogyan terveznél meg egy faházat? Élvezed, ha másoknak adhatsz? Mosolyogtál vagy nevettél ma? Ha könyvet írnál, miről szólna? Ha minden gondolatodat lerajzolnád, akkor ebben a pillanatban mit vetnél papírra? Ha ruhákat terveznél, hogy néznének ki? Hogyan szeretnél segíteni másoknak? Képzeld el, hogy szakács vagy egy étteremben. Milyen ételeket szolgálnál fel a vendégeknek? Mit gondolsz, fogsz ma éjszaka álmodni? Miért vagy hálás? Hová szeretnél utazni? Hogyan jutnál oda? Milyen hangokat szeretsz? Ha barlangot építenél az erdőben, mi lenne benne? Ha bármit kérdezhetnél a vadállatoktól, mit kérdeznél? Ha egész nap kint lehetnél, mivel töltenéd az idődet? Mi tesz erőssé? Mitől érzed magad energikusnak? Ha szerepelnél egy filmben vagy mesében, milyen karakter bőrébe bújnál szívesen? Szerinted az állatok hogyan kommunikálnak? Melyek a legjobb dolgok a természetben? Ha egy napra fotós lehetnél, milyen képeket csinálnál? Melyik emléked tesz boldoggá? Miben szoktál hibázni? Mitől válik meghatározóvá egy különleges napod? Szerinted melyik állatból lenne jó sofőr vagy pilóta? Mi teszi a barátaidat nagyszerűvé? Mi tesz téged fantasztikussá? Van olyan találmány a fejedben, amit te találtál ki? Szerinted szórakoztató lenne egy másik nyelv tanulása? Mi az a három dolog, amit szerettél volna megtenni a nyáron és sikerült is? Ha alkothatnál egy saját ünnepet, mi lenne az? Mitől lesz valaki okos? Ha lennének barátaid a világ minden táján, hogyan tartanád velük a kapcsolatot?

Szöveg: D.A.

Fotó: Thinkstock

(parents.com)