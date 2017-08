Gyerekbalesetek - Mindent a megelőzésről

PSZICHÉ: Még csak délelőtt tíz óra van, de máris nagy a jövésmenés itt, a sürgősségi ambulancián. Milyen problémával érkeznek a legtöbben?

DR. KRIVÁCSY PÉTER: Míg a téli időszakban a leggyakoribbak a légúti betegségek, a krupp, a köhögés, nyáron több a hányás és hasmenés okozta rosszullét, az ebből fakadó kiszáradásos tünetek, emellett megszaporodnak a gyerekeknél a sérüléses esetek. Ráadásul ilyenkor lehet a napon leégni vagy napszúrásra szert tenni, nem beszélve a kullancsok által terjesztett betegségekről. Fontos, hogy a szülők ebben az időszakban még elővigyázatosabbak legyenek, ezért is örülök annak, hogy most erről beszélgetünk.

PSZICHÉ: Legyen szó kicsi totyogóról vagy bulizó kamaszról, a rémálmunk, hogy a gyermekünk megsérül, és kulcsfontosságú, miként reagálunk erre. Mi mindenre próbáljunk odafigyelni a pánik kellős közepén?

K. P.: Először is önmagunkra. Arra, hogy vegyünk egy mély levegőt, és gondoljuk át, tevőlegesen mi legyen az első lépés. Ne szaladjunk előre, mindig csak a következő feladatra koncentráljunk, és ne kapkodjunk. A szülő szerepe döntő jelentőségű, hiszen ő határozza meg, miután bekövetkezett a baj, hogy az mennyire komoly. Az észlelésünk különböző: van, aki a súlyosat sem érzi súlyosnak, és van, aki a könnyű sérüléstől is nagyon megijed, ráadásul sokaknál gyakran az alapvető egészségügyi ismeretek is hiányoznak. Én azt mondom, ha sérülés van, és a gyerek vérzik vagy erős fájdalomra panaszkodik, inkább vigyék be a kórházba vagy az ügyeletre akár potyára, semmmint hogy a nem megfelelően felmért probléma kezeletlenül nagyobb gondot okozzon.

PSZICHÉ: Hogyan dönthetem el, hogy én induljak el segítségért a frissen megsérült gyerekemmel, vagy hívjak hozzá mentőt?

K. P.: Nagyon fontos dolgot kérdez, mert ezzel rendszeresen probléma van. Gond, ha bejönnek egy náthával az ügyeletre, amivel bőven elég lenne a háziorvoshoz fordulni, de nemegyszer láttam olyat is, hogy a szülő a karjában hozta kórházba a már ellilult arcú, órák óta fulladozó gyerekét, akihez már rég mentőt kellett volna hívni. Azért, mert ott megvannak az eszközök, amelyek vészhelyzet esetén kellenek, és egy súlyos betegség esetén minél hamarabbi hatékony beavatkozásokra van szükség. Egy súlyos légzési nehézségekkel küzdő gyereket egyáltalán nem mindegy, hogyan szállítunk, mert ha nem megfelelően, az akár maradandó károsodást is okozhat. Tehát ha egy gyerek nagyon fullad, eszméletlen, nem vesz levegőt, vagy nagyon erős fájdalmai vannak, eszünkbe se jusson saját autóval szállítani, azonnal hívjunk mentőt. Egy komoly baleset után is ugyanez az eljárás, viszont például hányás, hasmenés esetén, hacsak nincs szó kiszáradásközeli állapotról, a háziorvos felkeresését javaslom..

Szöveg: Szurovecz Kitti

Fotó: Járdány Bence