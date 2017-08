Nem akar iskolába menni a gyerek? Így segítsünk neki, hogy meggondolja magát

Készüljünk rá

Szülőként sokszor hajlamosak vagyunk arról elfeledkezni, hogy a gyerekek számára az iskola kemény munka. A szabályok követése, valamint az új készségek elsajátítása is energiát és erőfeszítést igényel a részükről, szemben a nyári szabadsággal, ahol minden a pihenésről szól. Nem csoda, ha nem várják kitörő örömmel az iskolakezdést. Hogy megkönnyítsük számukra a felkészülést, érdemes úgymond beszoktatni őket. Csomagoljuk be együtt a füzeteket, lapozzuk fel az új tankönyveket, oldjunk meg néhány számtani példát vagy olvassunk velük közösen. Nem kell túlzásokba esni, elég napi egy-két órát foglalkozni ezekkel, a lényeg, hogy lassan tudatosítsuk bennük, hamarosan vissza kell ülni az iskolapadba. Így talán némileg megkönnyíthetjük a ráhangolódást.

Ígérjünk játékidőt

Sokszor azért nem akarnak a kicsik iskolába menni, mert otthon rengeteg játék van és bármit lehet csinálni, az iskolában viszont nem. De ha kilátásba helyezzük, hogy délutánonként, leckeírás után ugyanúgy játszhatnak, mint a nyári szünetben, mérsékelhetjük bennük az iskola iránt érzett ellenszenvet.

Ami a társakat illeti

A gyerekek gyakran aggódnak amiatt, hogy nem lesznek barátaik, vagy – ami még rosszabb – kiközösítik őket a többiek. Ha tényleg erről van szó, esetleg már korábban is okozott ez feszültséget a gyermekünkben, akkor érdemes a tanárral beszélni a problémáról, hiszen ő látja igazán, mi is zajlik a lurkók között, így ő tud hasznos tanácsot adni. Persze ne hagyjuk rá a munka nehezét, próbáljunk meg a kicsikkel nyíltan beszélni a történtekről, sőt már most szervezzünk közös programot az osztálytársakkal – például játszóterezést –, hogy az iskolakezdés során a kapcsolatteremtés ne okozzon problémát.

Oldjuk a szorongását

Főleg az elsősöknél, illetve azoknál a lurkóknál, akik iskolát váltanak, szorongást okozhat az újdonságtól való félelem is. Ilyenkor biztosítsuk őket arról, hogy ez normális érzés, de ők erősek és tudják kezelni a helyzetet. Ha a gyermekünk elhiszi, hogy nem kételkedünk a sikerében, akkor azt is elhiszi, hogy tényleg nem lesz semmi baj. A magabiztosságra való nevelésnek ez is része.

Járjunk utána a miérteknek

A gyerekek képesek fizikai tüneteket is produkálni, ha nem szeretnének iskolába menni, és ezeket igenis komolyan kell venni. Ez nem azt jelenti, hogy egy szimpla hasfájással hagyjuk őket egész nap otthon tespedni – főleg, ha nincs más kísérő tünet –, de ha ez gyakorta megismétlődik, akkor járjunk utána az okoknak, kezdve azzal, hogy beszélünk a kicsikkel. A fenti lehetőségek közül bármelyik tényező okozhat frusztrációt, sőt, nem kizárt, hogy a tanár az, akitől a gyermekünk tart, erre is mielőbb megoldást kell találni, hogy ne mérgesedjen el a helyzet.

Szöveg: D.A.

Fotó: Thinkstock

(parents.com)