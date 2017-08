7 tipp, hogy az egész család egészségesebben kezdje a tanévet

Szundi üzemmód

Ha az egészségünk megőrzéséről van szó, az alvás az egyik legnagyobb fegyverünk. A napi nyolc óra pihenésnek az immunrendszer erősítésében, az energia szinten tartásában és a stresszkezelésben is nagy szerepe van – ez a gyerekek esetében hatványozottan igaz –, ezért érdemes időben nyugovóra térni minden nap. Az már csak bónusz, hogy a szem alatti karikáktól is elbúcsúzhatunk az alvásnak köszönhetően. 🙂

Étkezés rostokkal

A rostok nagy szerepet játszanak az emésztés helyes működésében, de a zöldségekben és gyümölcsökben található vitaminok és ásványi anyagot például az öregedésgátlásban, a rákmegelőzésben, vagy éppen a koncentráció javításában is nélkülözhetetlenek. Lehetőleg fogyasszunk minden étkezés során kiegészítésként némi zöldséget vagy gyümölcsöt, és ne felejtsünk a gyerekeknek sem csomagolni pár kevésbé lédús finomságot, amit tízóraira és uzsonnára elmajszolhatnak.

Pozitív emberek, pozitív érzések

Töltsünk minél több időt azokkal az emberekkel, akiknek élvezzük a társaságát, és minél kevesebbet azokkal, akiknek nem. A pozitív kapcsolatok nemcsak lelkileg töltenek fel minket, de általuk fizikailag is jobban érezhetjük magunkat. Szervezzünk közös programot a közeli családi barátokkal, természetesen úgy, hogy a gyerekek is szórakozhassanak közben. Az ilyen típusú időtöltés kicsiknek és nagyoknak egyaránt fontos.

Húzzunk határvonalat

A tanév előkészítése nemcsak anyagi, hanem mentális értelemben is nagy terhet ró a szülőkre, ezért meg kell tanulnunk nemet mondani bűntudat nélkül. Határozzuk meg azokat a célokat, amelyek a legfontosabbak a számunkra, illetve a családunk számára, és minden mást utasítsunk vissza. Ha például az együtt töltött időt nevezzük meg legfontosabb elhatározásként, akkor mondjunk nemet a plusz munkára, bármennyire is jól jövedelmező. A kitűzött célok elérése növeli az elégedettség érzetet, ami a testi-lelki harmónia szempontjából nagyon fontos.

Boldogságtervezés

Ha előre tudjuk, hogy év közben is lesz alkalmunk picit pihenni, máris könnyebb megbirkózni az iskolakezdéssel. Tervezzük meg nagy vonalakban, hogy hol fogjuk tölteni az iskolai szüneteket, sőt, a hosszú hétvégékre is ütemezzünk be családi kirándulásokat vagy éppen közös fürdőzést. Az előrelátás amellett, hogy a várakozás izgalmával tölt el, magában rejti a lehetőséget is, hogy kiszakadhatunk a mókuskerékből. Ez a fajta ígéret felér egy ajándékkal.

Mozogjunk a boldogságért

A mozgás és az egészség szoros kölcsönhatásban állnak egymással, ezért próbáljunk beiktatni minden napra valamilyen testedzést. Ez lehet egy aerobik óra a konditeremben, de akár családi sétára is indulhatunk az erdőben a kutyával, sőt, felszabadultan táncolhatunk is. A mozgás endorfint, azaz boldogsághormont termel, így nélkülözhetetlen az egészségmegőrzésben.

Énidő

Picit önző módon teremtsük meg azokat a pillanatokat, amelyek felszabadulttá tesznek. Hiányzik a nevetés? Nézzünk vígjátékot, mikor a gyerekek már alszanak. Imádjuk a forró fürdőt? Amíg ők előkészítik az iskolatáskát és a másnapi ruhájukat, töltődjünk fel a habok között. Igyekezzünk egy kis énidőt lecsípni az estékből, hogy ne csupán helyt álljunk a dolgos hétköznapokban, hanem élvezzük is őket.

Szöveg: D.A.

Fotó: Thinkstock

(besthealthmag.ca)