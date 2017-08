8 hatékony módszer felnőttkori nyelvtanuláshoz

Filmezzünk

Habár a magyar szinkron híresen jó, érdemes a filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal, vagy anélkül nézni. Így érezhetjük a nyelv hanghordozását, a mintázatát és ritmusát, nem utolsó sorban pedig a kultúrát is jobban megismerhetjük. Ennél pihentetőbb módja nem nagyon van a szókincs bővítésének.

Játszva is lehet tanulni

Léteznek olyan társas– és kártyajátékok, amelyek kifejezetten nyelvtanulók számára készülnek – ezek között is érdemes körülnéznünk. Ha magát a nyelvtani részt így nem is sajátíthatjuk el, arra mindenképpen jók, hogy a szókincsünket fejlesszük.

Használjuk az internetet

Néhány évtizeddel ezelőtt még sokkal kevesebb lehetőségünk volt arra, hogy megismerkedjünk egy nyelvvel, de az internetnek hála már ez sem jelent problémát. A zenei videókból, filmelőzetesekből, hírességekkel készült interjúkból nagyon sokat tanulhatunk – mi például nagyon kedveljük a talkshow-kat, mert ezeket nézve nem is tűnik fel, hogy éppen a tudásunkat csiszoljuk.

Ingyenes oktatóoldalak

Apropó internet, nem szabad megfeledkezni a különböző, ingyenes nyelvoktató oldalakról. A Duolingón például teljesen az alapoktól kezdhetjük a nyelvtanulást, de az ott megszerzett tudásunkat kiegészíthetjük a BBC Languages nyelvtani és hallás utáni szövegértéses feladataival – ezek együttesen jó kiindulási alapot jelentenek. Ha pedig már elég magabiztosnak érezzük magunkat és tovább fejlődnénk, érdemes az iTalkit is kipróbálni, itt olyan nyelvtanárokkal és anyanyelvi szinten beszélő emberekkel kereshetjük a kapcsolatot, akik a segítségükért cserébe nem pénzt, hanem szintén segítséget várnak. Ők is nyelvtanulók, akik lehet, hogy pont a magyart szeretnék elsajátítani, tehát egyfajta cserekereskedelmet ajánlhatunk fel nekik: a tudásunkat az övékért cserébe.

Tanulás útközben is

Érdemes a mobiltelefonunkra is letölteni néhány applikációt, mert amíg beérünk a munkába, addig is csiszolhatunk a tudásunkon. A már említett Duolingónak létezik mobilos verziója is, de a British Council ingyenes programjai között is érdemes körbenézni, mert azok által is sokat fejlődhetünk. Illetve szintén praktikus a Quizlet nevű alkalmazás, ami virtuális szókártyákat rejt magában, egyik felükön a szavakkal, a másikon a definíciójukkal – ez a szavak gyorsabb memorizálásában segít.

Süssünk-főzzünk

A főzés is egy módja a nyelvtanulásnak, hiszen idegen nyelvű szakácskönyvből is dolgozhatunk. A képek és az ismétlődő szavak segítenek memorizálni a nyelvet, ráadásul más nemzetek gasztronómiájába is belekóstolhatunk.

Ragasszunk címkéket

Kicsit több munkával jár, de az is remek megoldás, ha felcímkézzük az életünket. Ragasszunk kis cetliket a lakás különböző tárgyaira, az autó berendezésére, esetleg a munkahelyi íróasztalunkon álló dolgokra. Talán először furcsa lesz, hogy mindent papírok borítanak, de a címkéken lévő feliratok, amik adott tárgyak nevét jelölik, idővel beleégnek a tudatunkba, és így elsajátíthatjuk a legalapvetőbb szavakat.

Olvassunk idegen nyelven

Rengeteg olyan, kezdők számára készült regénykivonat létezik, ami segít megismertetni egy idegen nyelvet. Ezek pont azért hasznosak, mert a leghíresebb világirodalmi művekből készülnek, amelyeknek alapvetően ismerjük a történetét, de ha mégsem értenénk a leírtakat, a könyv hátuljában lévő szótárból tájékozódhatunk. Az e-book olvasókra letöltött könyvekkel is hasonlóan tudunk haladni, hiszen ezeken is elérhető a szótár funkció – szerintünk ez utóbbi nagyon hasznos, ha nyelvtanulásról van szó.

Szöveg: D.A.

Fotó: Thinkstock

(time.com)