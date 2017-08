5 érdekesség a balkezességről

Balkezesnek lenni különleges dolog, mondjon bárki bármit. A balkezesek világnapja alkalmából össze is gyűjtöttünk néhány kevésbé ismert tényt, ami a társadalom ezen szűkebb rétegével kapcsolatos.

A balkezesség nem csupán örökletes

A kutatók nem teljesen biztosak benne, ám vannak olyan tudományos eredmények, amelyek arra engednek következtetni, hogy a gének és a környezet közötti komplex hatások együttműködésének köszönhetően lesz valakiből balkezes. A vizsgálatok szerint ugyanis egy balkezes családjában több olyan tagot fedezhetünk fel, akik szintén ezt a végtagjukat használják írásra, rajzolásra.

A balkezesek jobb művészek

Legalábbis az American Journal of Psychology című szaklapban megjelent kutatás szerint, ami azt taglalja, hogy a balkezesek sokkal kreatívabbak, mint jobbkezes társaik. Könnyebben megy nekik a szerteágazó gondolkodás, aminek segítségével az ötletgenerálás is sikeresebben jön létre – ez az aspektus pedig elengedhetetlen a kreativitás kibontakozásában. A balkezesség tehát komoly előnyökkel jár a művészetek és a sport területén is.

Hajlamosabbak lehetnek a mentális betegségekre

Egy tanulmány feltárta, hogy a pszichózisban szenvedőknél 20 százalékkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy balkezesek. A New Heaven-i Yale Egyetem és a Texasi Egyetem Délnyugati Orvosi Központjának kutatói 107 pácienst vizsgáltak járóbeteg-pszichiátriai klinikákon. A hangulatzavarokkal rendelkezőknél, mint a depressziós vagy a bipoláris betegeknél a balkezesek aránya 11 százalék volt, míg a pszichózisban szenvedőknél, mint a skizofréniás vagy skizoaffektív betegségben szenvedők ez az arány 40 százalékra emelkedett – vagyis jóval az átlag felett.

A terhesség során átélt stresszhez vezethető vissza

Egy brit kutatás szerint állítólag a terhesség alatt erős stressznek kitett kismamák gyerekei már az anyaméhben is aktívabban használják a bal kezüket. A terhességük depressziós vagy komoly stressznek kitett anyákat és ötéves gyereküket felmérő, 2008-as svéd kutatás pedig azt tárta fel, hogy ezek a kicsik leginkább balkezesek voltak, illetve vegyesen is tudták használni a jobb és a bal kezüket.

Nem befolyásolja az élettartamot

Egykor széles körben elterjedt volt a tévhit, hogy a balkezesek korántsem rendelkeznek olyan hosszú élettartammal, mint a jobbkezesek. Egy 1991-es kutatás ezt többek közt egy olyan statisztikával indokolta, hogy gépjármű-balesetekért is gyakran balkezesek felelnek. Természetesen később beigazolódott ennek a teóriának a hiteltelensége, és a tudósok azóta elismerték, hogy annak, a jobb vagy a bal kezünket használjuk-e semmi köze hozzá, hogy meddig fogunk élni.

