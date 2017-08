5 dolog, amit érdemes tudnunk a gyerekünk közösségimédia-használatáról

A közösségi média ma az egyik legelterjedtebb színtere a kommunikációnknak, nem csoda, hogy a gyerekek is egyre korábban ismerkednek meg vele. Számukra azonban rengeteg veszélyt rejthet a használata , így nem árt, ha szülőként mindent tudunk és mindenre felkészülünk a témában.

Szükségük van egy mentorra

A kisebb gyerekek mellé mindenképp elkél egy őrszem, egy mentor, aki a közösségi média világában kalauzolja őket, és megtanítja annak helyes használatára. Ideális esetben ez az informatikatanár is lehet, vagy akár egy fiatalabb, tinédzserkorú unokatestvér is, akire felnéznek, és aki a saját nyelvükön szólítja meg őket. De a legjobb, ha szülőként mi vesszük kézbe a dolgokat, és tanítjuk meg gyerekeinket arra, milyen tartalmakat kerüljenek el, hogyan kommunikáljanak, és mit ne engedjenek meg senkinek az online térben.

Üzenetváltás csak meghatározott témákban

Az üzenetváltások során nemcsak a tartalmat nehéz szülőként ellenőriznünk, hanem az is aggodalommal tölthet el minket, hogy a mai, online térben való kommunikáció – ami sokkal szabadabb nyelvhasználatot, és képekkel való eszmecserét engedélyez – rossz hatással lehet a gyerekünk szókincsére, helyesírására. Ahhoz, hogy távol tartsuk őt az esetlegesen trágár szóhasználattól vagy a romboló hatású beszélgetésektől, korlátozzuk az üzenetváltások tárgyát. Ne engedjük meg neki, hogy csoportos beszélgetésbe bonyolódjon és tisztázzuk vele, hogy csak abban az esetben használhatja a csetet, ha játszani hívja át a barátait.

Csak egyetlen kérdés

A Facebook-profilunk nagyon sok mindent elárul rólunk, így beszéljük meg a gyerekünkkel, hogy mielőtt bármit is posztolna a közösségi oldalakra, egyetlen kérdést tegyen fel magának: „Megmutatnád ezt a nagymamádnak?”. De akár az is működhet, ha azt mérlegeli, szeretné-e, ha a posztot a tanára is látná. Amennyiben a válasz nemleges, akkor tudni fogja, hogy nem tanácsos közzé tenni a szóban forgó bejegyzést. Ezzel azt taníthatjuk meg neki, hogyan kontrollálhatja saját magát, illetve hogyan szűrheti a kétes posztokat a saját üzenőfalán.

Írjunk szerződést

Ebben rögzítsük az összes közösségi médiára vonatkozó szabályt onnantól kezdve, hogy mennyit használhatja egészen odáig, hogy milyen tartalmakat böngészhet, kit igazolhat vissza ismerősként, hogyan kommunikálhat, mit posztolhat, milyen jelszavat használhat, és többek közt, hogy milyen eszközökön érheti el. Minden alkalommal vizsgáljuk meg, hogy betartja-e a szerződésben rögzítetteket – ez azért fontos, mert nagy lesz a kísértés, hogy áthágjon a szabályokon, és ha egyszer megtette, akkor újra és újra előfordulhat. A kulcs azonban az őszinte kommunikációban rejlik.

Szórakoztató tény

A gyerekek között fennáll egy kimondatlan szabály, ami szerint az Instagramra naponta egy képet kell posztolni. Természetesen erről a kisebbeknek, akiknek csak hétvégén engedtük meg a telefon használatát, fogalmuk sincs. 😉

