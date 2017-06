Parfümkészítés házilag? Miért ne! 3 csodásan illatozó változatot mutatunk

Még sosem próbáltunk házilag parfümöt készíteni, pedig az alábbi ötletek bizonyítják, hogy egyáltalán nem bonyolult vállalkozás. Talán ezeket látva ti is ihletet kaptok, hogy kipróbáljátok őket, hiszen nemcsak környezetbarát megoldás a saját kézzel készített illatosító, de hosszú távon megtérül az alapanyagokba fektetett összeg is. Win-win.

Rózsa-liliom permet, ami mindig felfrissít

Amire szükségetek lesz:

1 csésze friss virágszirom, rózsa és liliom (1 csésze = 2,5 dl)

5 csepp illóolaj

fél csésze vodka

3 csésze desztillált víz

1 db üveg permetező fejjel

1 db lezárható üveg, akár befőttes is jó

Így készítsétek el:

A virágszirmokat szórjátok a lezárható üvegbe és öntsétek rá a vodkát. Tekerjétek rá a tetejére kupakot és hagyjátok 24 órán keresztül állni. Másnap adjátok hozzá az illóolajat – alaposan keverjétek el –, majd menjen rá a desztillált víz is, és megint pihentessétek, ezúttal egy hétig. A hét nap alatt néha nyissátok ki az üveget és keverjetek rajta, hogy minél inkább összeérjen az illategyveleg. Amikor letelt az idő, a keveréket töltsétek bele a permetezőfejes flakonba, és tároljátok a hűtőben. Használat előtt mindig rázzátok fel a parfümöt.

Erről az oldalról származik a virágos permet leírása.



A virágoskert illata parfümolaj formájában

Amire szükségetek lesz:

1 roll-on (golyós) dezodor tartály

30 ml mandulaolaj

14 csepp ylang ylang illóolaj

8 csepp levendulaolaj

7 csepp ciprus illóolaj

5 csepp cickafark illóolaj

4 csepp édes narancs illóolaj

szárított virágok

Így készítsétek el:

A szárított virágokat tegyétek az üvegbe. A mandulaolajat öntsétek egy tányérba és keverjétek össze a többi illóolajjal. Adagoljátok bele óvatosan ezt is az üvegbe, majd tekerjétek rá a tetejét és már használhatjátok is. Nekünk nagyon tetszik, hogy külsőre is ennyire mutatós ez a parfümolaj.

Az ötletet ezen az oldalon találtuk.



Grapefruitos-borsmentás csoda nyári napokra

Amire szükségetek lesz:

fél csésze vodka (1 csésze = 2,5 dl)

5 csepp grapefruit illóolaj

2 csepp borsmenta illóolaj

4 csepp vanília illóolaj

1 db üveg permetező fejjel

(Az illóolajok aránya tetszés szerint módosítható.)

Így készítsétek el:

A vodkába keverjétek bele az illóolajokat és töltsétek bele a szórófejes üvegbe. Tegyétek néhány órára hűtőbe, hogy az illatok összeérjenek – utána már ki is próbálhatjátok. Célszerű használat előtt mindig felrázni, és sötétben tárolni, mert a napfény ront a parfüm összetételén.

Ezen a blogon bukkantunk a parfüm elkészítési módjának leírására.



Szöveg: D.A.

Fotó: helloglow.co, hotelwilderness.com, abeautifulmess.com