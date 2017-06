Öt perc nyugalom a gyerekek mellett? Így lehetséges!

Gyereket nevelni az egyik legszebb dolog a világon, ám abban minden szülő egyetért, hogy rendkívül fárasztó és néha feszültségekkel teli is. Szerencsére vannak olyan módszerek, amelyekkel öt perc kikapcsolódást nyújthatunk magunknak a gyerek mellett is – ez pedig csodákat fog művelni!

Meditáljunk

A mindfulness meditáció segít, hogy a jelenre fókuszáljunk és jobban megéljük a pillanatot ahelyett, hogy a jövő miatt aggódnánk vagy a múlton rágódnánk. Erre az egyszerű gyakorlatra pedig a nap bármely szakában szoríthatunk időt. Mielőtt elindulnánk a gyerekekért az óvodába vagy az iskolába, készítsünk egy forró zöld teát, üljünk le a kanapéra és kortyolgassuk el. Minden érzékszervünket összpontosítsuk, és adjuk át magunkat annak, amit éppen csinálunk. Hihetetlenül feltölt majd!

Egy jó könyv igazi menedék

Az olvasás lassítja a pulzusszámot, és csökkenti az izomfeszültséget is. Nem kell azonban órákig a könyvet bújnunk ahhoz, hogy ezt elérjük: az eredmény ugyanis már hat percnyi olvasás után érzékelhető. Korábbi cikkünkben rengeteg jó könyvet ajánlottunk, ne habozzatok, merüljetek el a történetekben.

Regenerálódjunk vitaminbombával

Az ízletes smoothie-k jó kis vitaminlöketet adnak a szervezetnek, azt pedig mi válogatjuk meg, hogy miből készítjük el őket. Ha már a stresszt nem lehet fokozni, vonuljunk ki pár percre a konyhában, dobjunk össze egy kellemes italt és hagyjuk, hogy a tápláló rostok szétáradjanak a szervezetünkben. Ezen a linken remek recepteket találtok.

Színezzük magunkat nyugodttá

Annak idején minket is elért a színezési láz, és őszintén szólva, ma is előszeretettel ragadunk ceruzát. Kikapcsol, feszültséget old és elmélyít – és, ha jól használjuk a színeket, az eredmény még magáért is beszél. Ha ti is kedvet kaptatok, innen gyönyörű sablonokat tudtok letölteni.

Nyugtassuk meg magunkat a természet segítségével

A természet közelsége csökkenti a stresszt, energiával tölt fel és minden alkalommal arra emlékezetet minket, hogy valami sokkal nagyobbnak, számunkra irányítatlannak a részei vagyunk. Amennyiben túlságosan feszültek vagyunk, keressük a természet közelségét, menjünk ki az udvarba vagy a közeli parkba, ha viszont lakásunk van, üljünk olyan helyre, ahonnan látjuk az eget. Elég, ha csak megfigyelünk, elmerülünk a látványban. Vegyünk mély levegőket és adjuk át magunkat a végtelenség érzésének.

A stressz remekül csökkenthető légzéssel, csak tudni kell, milyen technikákat alkalmazzon az ember. Szerencsére néhány módszernek köszönhetően már percek alatt oxigénnel töltődhetünk fel és nyugodtabbak lehetünk.

Cukiságra fel!

Néhány tanulmány arról számolt be a közelmúltban, hogy azzal, ha néhány percig aranyos kisállatok képét nézegetjük, nemcsak a feszültség hagyja el a testünket, hanem még jobb kedvre is derülünk és a teljesítményünk is jobb lesz. Éppen ezért, ajánljuk nektek a Nők Lapja Psziché legújabb számát, aminek középpontjában a cukiság áll. Ha azonban még nem szereztétek be a lapot, és instant, gyors segítségre lenne szükségetek, lapozzátok végig a legaranyosabb Instagram-oldalakat.

Szabadítsunk fel endorfint a szervezetünkben

A boldogság bennünk van, belőlünk fakad – ezt sosem szabad elfelejteni. Hiszen, ha emlékeztetjük magunkat rá, akkor tudjuk, hogy a legfeszültebb helyzetből is van kiút. Nem kell más, mint néhány olyan trükköt alkalmazni, melyek által a szervezetünk endorfint termel. Ha már izzasztó a helyzet a gyerekekkel, végezzünk néhány perces tornagyakorlatokat, nyújtsuk meg a testünket vagy nevessünk egy nagyot. De, ha könnyek már megállíthatatlanok, akkor ne szorongjunk, sírjunk egy nagyot. Az egerek kiadós itatása ugyanis ugyanúgy csökkenti a szorongást, mint a nevetés. Nem mellesleg pedig így odabújhatunk a párunkhoz is,a mi szintén nyugtatan hat majd ránk.

Instant wellness

Néha nincs másra szüksége az embernek a nagy zsivajban, csak egy kis kényeztetésre. Nem kell ahhoz drága kezelésekre vagy wellnessre költeni, hogy néhány pillanatig azt érezzük, különleges bánásmódban van részünk. Otthon, saját kezűleg készített szépségápolókkal is remek hatást lehet elérni. Vonuljunk el egy picit a fürdőbe, csukjuk be magunk mögött az ajtót, vegyük elő a kedvenc krémünket és masszírozzuk át vele az arcunkat. Fel fogunk frissülni tőle. Akárcsak attól, ha a társunktól egy pár perces nyakmasszázst kérünk és kapunk is.

A zeneterápia csodákra képes

Ha már túlfeszült a húr, merüljünk el a nyugtató dallamokban. Az erdő hangja vagy néhány meditációs zene segít kikapcsolni, de a klasszikus zene is jó hatással van az idegekre. Ha pedig úgy érezzük, szét tudnánk robbanni, kapcsoljuk be a kedvenc pörgős dalunkat és perdüljünk táncra.

