10 tipp, ami segít a gyerekeknek könnyebben álomba merülni

Figyeljünk az étkezésre

Teli hassal nem lehet elaludni, így ügyeljünk arra, hogy vacsorára már ne kapjon nehéz ételeket, illetve nagy adagokat a gyerekünk. Emellett ne adjunk neki semmilyen koffeintartalmú dolgot, például kólát hat órával a lefekvés előtt.

Ilyenkor már nincs ugrándozás

Vacsora után jó, ha kerüljük a túlzott fizikai aktivitást, az olyan dolgokat, amik stimulálják a kicsi agyát, és így felpörgetik. A nagy játékot ilyenkor már hanyagoljuk, helyette jöhetnek a nyugodt tevékenységek: olvassunk neki mesét, építsünk kockavárat vagy nézzünk meg együtt egy rajzfilmet. A lényeg, hogy lassan ráhangolódjon a pihenésre.

Figyelmeztetés

Jó, ha figyelmeztetjük a gyereket, hogy nemsokára ágyba kell bújnia, így ő is fel tud készülni a lefekvésre. Szólhatunk akár öt perccel előtte is, így jelezve, hogy ideje befejeznie amit épp csinál, de választási lehetőséget is nyújthatunk neki azzal, hogy megkérdezzük, most vagy öt perc múlva akar lefeküdni menni.

Fontos a ráhangolódás

Az alvás előtti 20-30 percben a főszerep legyen a ráhangolódásé. Állítsunk össze olyan rituálékat, pihentető tevékenységeket, amik a hálószobában érnek véget, és amiket rendszeresen elvégzünk a gyerekünkkel. Ilyen lehet a már említett meseolvasás is – a rémisztő történeteket azonban jobb, ha kerüljük!

Az altató dalokat jobb, ha elfelejtjük

Az alvás előtti éneklés, illetve a ringatás is megnehezítheti, hogy a gyerekünk álomba szenderüljön, ezek a tevékenységek ugyanis könnyen felébreszthetik. Nem beszélve arról, hogy ha az éjszaka közepén felriad, akkor ugyanúgy igényelni fogja az éneklést vagy a ringatást, a folyamat pedig olyannyira összekapcsolódhat benne, hogy a jövőben akár alvási rendellenességek is kialakulhatnak nála. Az elalvást átmenetileg kössük inkább tárgyakhoz, egy kedvenc állatfigurához vagy takaróhoz.

A kényelem nagyon fontos

Győződjünk meg róla, hogy minden a gyerek kényelmét szolgálja. Figyeljünk rá, hogy a pizsamája és a takarója ne korlátozza a mozgását, a hálószoba hőmérséklete pedig ne legyen túl meleg, mert az nehezíti az elalvást.

Nem kell minden hívásra ugrani

Ha a gyermekünk utánunk kiált, azt követően, hogy kiléptünk a szobájából, várjunk még néhány percet. Ha nem szól újra, ne menjünk be. Így megtanulja, hogy megnyugtassa és elaltassa magát, amíg nem megyünk hozzá vissza.

Vissza az ágyba!

Előfordul, hogy a gyerek kijön a hálóból, miután lefektettük. Ilyenkor határozottan tereljük vissza a szobájába és emlékeztessük rá, hogy alvásidő van.

Tárgyak, amik megvédenek

Adjunk eszközöket, amik abban segítenek, hogy a gyerekünk legyőzze a félelmeit. Ilyen lehet egy zseblámpa az ágy mellett, egy vízzel töltött palack, ami szörny ellenes sprayként funkcionál, illetve egy nagy plüss állat is, amiről úgy gondolja, hogy megvédi alvás közben.

Jutalmazzuk meg

Remekül tudjuk motiválni a gyereket egy kis jutalommal. Beszéljük meg vele, hogy minden alkalommal, amikor időben lefekszik és nem kel fel, kap egy csillagot. Három csillag után pedig egy kisebb díjat, például egy hosszabb esti mesét.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

Forrás: parents.com