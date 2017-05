10 szabadtéri tevékenység, ami energiával tölt fel és erősít is

Nem kell edzőteremben sanyargatnunk magunkat ahhoz, hogy jó formában maradjunk, hiszen számos olyan élvezetes szabadtéri hobbi létezik, amivel nemcsak kikapcsolódhatunk, de mosolyogva égethetjük a kalóriákat is.

Biciklizés

Nincs is jobb kikapcsolódás a családi biciklizésnél! A nyeregbe pattanva nemcsak gyönyörű tájakat járhatunk be, hanem az alakunkat is hatásosan formálhatjuk. Ez a mozgásforma többek közt a combjainkat és a fenekünket feszesíti, de erősíti a szív- és érrendszerünket.

Elégetett kalóriák száma: 650-660 kcal/óra

Nemcsak az idegeinket nyugtatja meg, hanem az izmainkat is megdolgoztatja a kertészkedés. A gazolással vagy a palánta ültetéssel a karunkat és a lábunkat edzhetjük a leghatékonyabban, felejtsük el hát a súlyokat, a jó kinézethez elég egy gondozott kert. Így pedig máris új értelmet nyer „a szomszéd kertje mindig zöldebb” mondás is. 😉

Elégetett kalóriák száma: 400 kcal/óra

Táncolás

A legjobb cardio edzés! Arról nem is beszélve, hogy csökkenti a stresszt. Ha bármikor ránk törne a szombat esti láz, ne álljunk ellen neki, szabadítsuk fel a gátlásainkat. Nem is kell hozzá táncparkett, elég, ha bekapcsoljuk a zenét és táncra perdülünk otthon – akár a kertben, akár a teraszon, a lényeg, hogy sok helyünk legyen.

Elégetett kalóriák száma: 440-600 kcal/óra – intenzitástól függően

Kenuzás vagy kajakozás

A nyár egyik legkedveltebb szabadtéri tevékenysége úgy formálja a felsőtestet, akár lelkes óvodás a gyurmagolyót. Egy vadvízi túra nemcsak a karunkat és a vállainkat dolgozza meg, hanem az egész hátizomzatunkat. Elsőre kemény lesz, de annál felemelőbb érzés a vízen siklani. Naptejet mindenképp vigyetek magatokkal!

Elégetett kalóriák száma: 330-340 kcal/óra

Faültetés

Nincs is szebb dolog, mint elültetni egy fát, ami gyerekeink, sőt az unokáink életét és levegőjét is szebbé teszi. A nemes feladat, amiben nagy szerep jut az ásásnak, jól megdolgoztatja az izmainkat, persze csak akkor, ha nem egyetlen egy cserjét ültetünk el.

Elégetett kalóriák száma: 307 kcal/óra

Patkódobálás

Ami minket illet, sosem dobáltunk patkókat, pedig, ha hinni lehet a tapasztaltaknak, remek közösségi program – így mindenképp érdemes kipróbálni. Már csak azért is, mert a combot, a feneket és a kart is edzi.

Elégetett kalóriák száma: 211 kcal/óra

Túrázás

Rajongunk a túrázásért, minden alkalommal izgatottan fedezünk fel újabb és újabb lenyűgöző helyeket a természetben. Annak ellenére, hogy néha komoly fizikai megterhelést jelent, az élmény és a formás lábizmok minden alkalommal kárpótolnak.

Elégetett kalóriák száma: 440 kcal/óra

Lovaglás

Az egyik legélvezetesebb hobbi – legalábbis szerintünk. A természet közelségét egyszerűen hihetetlen élmény a nyeregből megtapasztalni. Nemcsak a stresszt, hanem a csípőnk méretét is csökkenti és a tartásunkat is javítja. Higgyetek nekünk, tapasztalatból mondjuk! 😉

Elégetett kalóriák száma: 330-340 kcal/óra

Autómosás

Talán nem ez az első tevékenység, amire kikapcsolódásként gondolunk, ám a mechanikus mozdulatok közben nem csupán a kocsinkat, hanem az elménket is nagyon hatékonyan meg tudjuk tisztítani. És közben még kalóriákat is égetünk!

Elégetett kalóriák száma: 137 kcal/óra

Gyümölcsszedés

Fára fel, fáról le – a gyümölcsszedés minket a gyerekkorunkra emlékeztet, amikor nagy vidáman adogattuk le a nagyinak a szebbnél szebb terméseket, amikből a világ legfinomabb lekvárja készült! Talán már el is felejtettük, hogy a gyümölcsszedés mennyire megmozgat – a fizikai munka pedig a stresszt is csökkenti.

Elégetett kalóriák száma: 239 kcal / óra

Összeállította: F.R.

Fotó: Thinkstock