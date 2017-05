10+1 titok azokról, akik mindig képesek megőrizni a nyugalmukat

Értékelik, amijük van

A nyugodt emberek még a legrosszabb helyzetben is arra összpontosítanak, mi mindenük van, nem pedig arra, hogy mit veszítettek. Ez a fajta hálás hozzáállás csökkenti a kortizol, azaz stresszhormon szintjét a szervezetben, ezért tűnnek mindig kiegyensúlyozottabbaknak másoknál.

Mi lenne, ha…

Nem gyötrik magukat azzal, mi lett volna, ha másképp cselekednek. Sőt, azzal sem, milyen következménye lesz a döntésüknek. Mindez ugyanis csak felesleges aggodalomra ad okot, amire nincs szükségük.

Tudatosan a pozitívra összpontosítanak

Bizony, a pozitív gondolatok segítenek megfékezni a stresszt. Annak, aki képes az agyát fókuszáltan egy kellemes, boldog emlékre vagy célra összpontosítani, nem férnek meg az elméjében a negatív gondolatok.

Nemet mondanak a technológiára

Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy lakatlan szigeten kókusztelefont barkácsolnak, hanem, hogy képesek magukat elhatárolni az online világtól. Például munka után nem néznek már céges e-maileket, nem rágódnak azon, milyen feladatok érkeztek a távollétükben, éjszakára kikapcsolják a telefonjukat, sőt, a hétvégén is teljesen elérhetetlenné teszik magukat. Ezt mindenkinek érdemes lenne kipróbálnia.

Koffein és alkohol kizárva

A koffein- és alkoholfogyasztás adrenalint szabadít fel a szervezetben, ami állandó harcra és kihívásra csábítja az elmét, nem kedvezve a nyugodt viselkedésnek. Azok, akik minden helyzetben meg tudják őrizni a hidegvérüket, általában korlátozzák ezek fogyasztását, mert tudják, hogy túlterheltté teszi a szervezetüket.

Eleget pihennek

Az évek során már számtalanszor bizonyították, hogy az alvás és a feszültség szorosan összefüggnek egymással. Csak a pihenés képes ugyanis az agyat úgy feltölteni, hogy megfelelően működhessen.

Nem idegenkednek a perspektívaváltástól

A stressz és az aggodalom érzéseit saját magunk tápláljuk. Könnyebb az elégedetlenségünket az irreális határidőkkel, a könyörtelen főnökkel, vagy az irányítás hiányával magyarázni, mint a konkrét hibák feltárásával. Pedig utóbbira koncentrálva a feszültségforrások minimalizálhatóak lennének.

Mélyeket lélegeznek

A feszültséget a lehető legjobban figyelemeltereléssel lehet legyőzni – ezt a technikát sokan alkalmazzák. Menjetek egy nyugodt helyre – például a mosdóba –, csukjátok be a szemeteket, és koncentráljatok a légzésre. Be és ki, be és ki. Néhány perc után a szervezet megnyugszik, hiszen a fókusz a negatív élmények helyett immáron a légzésen lesz.

Mernek segítséget kérni

A nyugodt emberek felismerik a saját gyengeségeiket, és tudják, mikor van szükségük segítségre. Nem félnek támogatást kérni, ha megakadnak, mert tudják, a terheket nem kell egyedül cipelniük.

Mozognak

Köztudott, hogy a rendszeres mozgás csökkenti a feszültséget – a nyugodt emberek ezt mindig szem előtt tartják!

Alapos átgondolás

Nem engedik magukat siettetni, sőt, mindig úgy alakítják a napjukat, hogy ne kelljen rohanniuk. A megfontoltság a stresszmentes élet egyik alapvető tényezője.

Szöveg: D.A.

Forrás: huffingtonpost.com, forbes.com

Fotó: Thinkstock