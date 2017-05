Jaj, a nagyiékhoz megyünk?

A tizennégyéves Ármin kedveli a nu-metált. Mint minden kamasz fiú, szereti a kedvenc együttesének pólóját is viselni. Az egyik zenekar sajátos ábrákkal árusít pólókat, a legenyhébb verzión egy csontváz biciklizik. Ármin nagymamáját a hideg rázza ettől a felsőtől, ezért ha az unokája ebben jelenik meg, folyamatosan piszkálja. Ármin szereti a nagymamáját, aki pici baba kora óta sokat vigyázott rá, de nem bírja, ha nyaggatják. Az anyukája, Barbara úgy érezte, segítségre lesz szüksége ahhoz, hogy megoldja az egyre feszültebbé váló helyzetet. Németh Erika klinikai gyermek-szakpszichológus segítségével használható tippeket gyűjtöttünk neki – és másoknak.

TE JÓ ÉG, HOGY NÉZEL KI?

– Ha Barbaráék leülnek erről beszélgetni, indíthat onnan, hogy ez a póló a suliban is megosztó – javasolja a pszichológus. – Árminnak biztos van olyan osztálytársa, aki szerint „állat”, a másik szerint meg tök béna. A nagyiéknál is ott lesz a nagybátyja, akinek tetszeni fog, de a nagyi biztos, hogy megjegyzéseket fog rá tenni. Ármin dönthet úgy, hogy megéri neki a puffogást hallgatni, mert ő viselni akarja a pólót, de ehhez fontos tudnia, hogy az ízlésbeli különbségek ellenére a nagyival ők továbbra is nagyon szeretik egymást. És jó, ha felidézi azt is, hogy amikor a nagyi fáradt, mégis megsüti a kedvenc piskótáját, vagy délutáni szunyókálás helyett erőt vesz magán, és elindul vele bringázni. Érdemes Árminnak belegondolnia, hogy miként tudja ő kimutatni a szeretetét a nagyi felé – talán azzal, hogy pár órára hanyagolja a pólót?

A nagymamával ugyanígy elbeszélgethet a szülő arról, hogy mit jelent ez a felső az unokájának. Például amikor Andi úgy látta, az addigi jó viszony megromlani készül a szülei és a tizenkét éves Máté fia között, leült a szüleivel hatszemközt.

– Elmondtam nekik, hogy tudom, nem bírják a hajzselét meg a szakadt farmert, mert ezzel a jóval fiatalabb öcsémet is halálra szekálták pár éve. Ám megpróbáltam elmagyarázni azt, amit az öcsémnél nem tudtam, de most már érzek, hogy ezek a nagyfiús külsőségek iszonyú fontosak Máténak, mert ezek által érzi, hogy a közösséghez tartozik, és menő tagja az osztálynak. Ezek adnak neki önbizalmat ahhoz, hogy jól érezze magát a suliban, és jól is teljesítsen. Ezért mi engedjük, úgyhogy legyenek szívesek, ne mondják el percenként, mennyire nevetségesnek tartják.

Gondoljanak inkább bele, hogy az ő idejükben mi volt a divat, milyen volt az a ruhadarab vagy hajviselet, ami a tanárokat és az idősebbeket kiakasztotta. És hogy az már mennyire elfogadott ma.

GYEREKBARÁT CSOMAGOLÁS

Különböztessük meg azt a helyzetet, amikor a gyerek azért van a nagyszülőnél, mert a szülőnek dolgoznia kell, tehát a kényszer nagy úr-alapon nincs más megoldás. Vagy családi látogatásokról beszélünk, amikor azért mennek a nagyihoz, mert a szülő is szeret együtt lenni, időt tölteni a nagyszülővel? Mindkét esetben, de főleg az elsőben előfordulhat, hogy a szülő túl szivárványosan akarja előadni, mi vár a gyerekre, miközben (mivel maga is ezekkel az emberekkel nőtt fel) pontosan tudja, mi zavarhatja ő(ke)t.

A generációs különbségek megoldásáról a 2017/21. Nők Lapja 43. oldalán olvashattok bővebben.

Szöveg: Szigeti Hajni

Fotó: Getty Images