Így szabotálhatja a hálószobánk az álmunkat

Rendetlenség van körülöttünk

Ha hajlamosak vagyunk rá, hogy minden apró holmit szanaszét tároljunk, akkor legalább arra kellene nagyobb figyelmet szentelnünk, hogy a hálószobánkban rend uralkodjon – legalábbis, ha jobb éjszakákat szeretnénk. A szétdobált ruhák, a polcokon össze-vissza heverő könyvek és különböző tárgyak ugyanis megzavarhatják az álmunkat. Egy alvással kapcsolatos kutatás alátámasztotta, hogy a körülöttünk lévő fizikai zűrzavar lelki rendellenességeket okozhat, és így negatívan hat az alvásunkra. Nem hiába mondják: rend a lelke mindennek.

Túl élénk a szoba színe

Még akkor is, ha tisztán és rendben tartjuk a szobánkat, a falak színe és a rajta lévő dekorációk negatív hatással lehetnek az éjszakáinkra. A merész, élénk színeket, és a túl díszes tapétákat jobb kerülni, azok ugyanis – a rendetlenséghez hasonlóan – izgatják az elmét, aktivitásra ösztönöznek, és nem pihenésre. Helyettük például a nyugtató, föld árnyalatokat vagy a monokróm festési módszert részesítsük előnyben. Ha mégis különlegesebbé tennénk a hálónkat, dobjuk fel izgalmas textilekkel: ágytakarókkal, párnákkal vagy függönyökkel.

Sok a fény a szobában

A hálószobába beáramló fények megakadályozhatják a szervezet melatonin termelését, vagyis az alváshormon előállítását. Az azonban nem elég, ha leeresztjük a redőnyöket és behúzzuk a sötétítőket. Számos kutatás bizonyította már, hogy az elektronikai eszközökből kiáramló fények és elektromos hullámok nagyon zavaróan hathat az alvásra. Éppen ezért, tanácsos minden ilyen használati tárgyat áramtalanítani, mielőtt lefekszünk. A telefonunkat is mindenképp hagyjuk a hálószobán kívül. Ha tabletet vagy e-olvasót használunk elalvás előtt, csökkentsük a fényerejüket. Az sem mindegy, hogy a hálószobában lévő lámpák lefelé vagy felfelé ontják-e a fényt. A lefelé néző lámpák ugyanis túl élénk fényt szórnak a szemre, ez által pedig nehezítik az elalvást.

Ki kell cserélni a matracot

Nem mindegy, hogy min alszunk, sem a gerincünk sem a nyugodt éjszakánk szempontjából. A rossz minőségű matrac ugyanis rengeteget ronthat az alvásunkon. Ha a hosszú, nyugodt éjszakák után is mindig kialvatlanul, feszülten és éhesen ébredünk, akkor ideje lenne beszereznünk egy új fekhelyet.

Rosszak a zajszűrők a hálóban

Ha túl sok fény és hang tör utat magának a hálószobánkba, az azt jelenti, hogy az oda beszerelt zajszűrök nem végzik jól a dolgukat. Győződjünk meg róla, hogy a redőnyeink és a függönyeink a lehető legjobb választások voltak-e, illetve, ha szükséges, tegyünk még szőnyegeket a szobába.

Nem kényelmesek az ágyneműink

Az ágyneműink is nagyban befolyásolhatják az alvásunkat. Éppen ezért nem árt megfontolni, hogy melyik az az anyag, amellyel érintkezve a bőrünk a legjobban érzi magát. Lehet pamut, szatén vagy gyapjú, a lényeg, hogy minél komfortosabb legyen számunkra.

A hálónk az allergének mennyországa

Ha allergiában szenvedünk, az elalvás különösen nehéz lehet tüsszögve és orrot fújva. Ezért nagyon fontos, hogy minél jobban megtisztítsuk a szobánkat az allergénektől. Rendszeresen portalanítsunk, gondoskodjunk az atkák eltávolításáról, használjunk hypoallergén termékeket. Ezek mind nagyon fontosak ahhoz, hogy tiszta, allergénektől mentes övezet legyen a hálónk.

Túl meleg a hálószobánk

A szoba hőmérséklete az alvásunkra is hatással van, ha túl meleg van bent, akkor az álmunk sem lesz olyan nyugodt. A testnek ugyanis valamennyire le kell hűlnie ahhoz, hogy el tudjunk aludni. Szellőztessünk minden alkalommal lefekvés előtt, hogy friss levegő áradjon be a helyiségbe, vagy használjunk ventilátort. Emellett az is segíthet, ha vékonyabb takarókat veszünk. Az alváshoz a legideálisabb szobahőmérséklet 20 Celsius fok körül van.

Sok a zaj a lakásban

Előfordulhat, hogy a különböző kívülről, illetve a lakóházból beszűrődő zajok akadályozzák az egyenletes, nyugodt alvást. Ha például az alattunk lévő szomszédok sokat hangoskodnak, egy vastagabb szőnyeggel orvosolhatjuk valamennyire a problémát. De abban az esetben például, ha szeretjük éjszaka járatni a mosogatógépet, jó, ha beszerzünk egy kevéssé zajosat. A további zavaró hangok megszüntetésére pedig a hangszigetelés lehet a megoldás. A lényeg, hogy a hálószobánkat igyekezzünk olyan csendes szentéllyé alakítani, ami mindenben a pihenésünket szolgálja.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

Forrás: huffingtonpost.com