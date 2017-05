15 hasznos tipp arra az esetre, ha a gyerekekkel nyilvános helyre megyünk

Még a leginkább jól nevelt, nyugodt gyereknél is előfordulhat, hogy nehéz perceket okoz nekünk olyan helyeken, ahol nem kellene. Összeállításunkban hasznos gyakorlati tippeket adunk, hogy az utazás, valamint az étteremben és esküvőn eltöltött idő zökkenőmentes legyen.

Utazásnál

Ne hagyjuk otthon a babakocsit

Az egyik legfontosabb szabály a kisgyerekes szülő életében! Akkor is érvényes, ha csak néhány dolgot kell elintéznünk a városban, de abban az esetben is, ha hosszabb útra készülünk. A babakocsit még akkor is vigyük magunkkal, ha a gyermekünk már szépen lépdelnek, sétálnak maguktól. Sosem tudhatjuk ugyanis, hogy mikor fáradnak el, és sokkal könnyebb lesz beleültetni őket a kocsiba, mint végigcipelni a városon hatalmas hisztik közepette.

Mindig gondoskodjunk rágcsálnivalóról és szórakozási lehetőségről

Ha hosszú útra indulunk a gyerekekkel, különösen fontos, hogy megfelelő mennyiségű ételről és italról gondoskodjunk. Emellett még elengedhetetlen, hogy a szórakozásukat is biztosítsuk. Mivel egy helyben kell órákig ülniük, hamar el fogják unni magukat, és vagy egymást piszkálják majd, vagy magukat próbálják meg minél hangosabban szórakoztatni, amivel nagyon könnyen megzavarhatják a többi utast. A kedvencek mellett akár egy-egy új játékot is beszerezhetünk erre az alkalomra. De az is jó, ha feltöltünk néhány mesét a tabletünkre – ebben az esetben ugyanakkor ne felejtsük otthon a fejhallgatót.

Csak azt pakoljuk be, amire szükségünk van

Ha kisgyerekekkel utazunk, hajlamosak lehetnünk a fél házat bepakolni, hogy minden körülményre fel tudjunk készülni. Legyen elég ruha, ha összekoszolják magukat, ha hideg lesz vagy túl meleg, illetve arra is odafigyelünk, hogy minden kedvenc játékuk velük legyen, nehogy épp azt hiányolják, amit nem pakoltunk be. Ennek az eredménye pedig az, hogy óriási csomagokkal felpakolva araszolunk a tömegben, a hazafelé útra készülve pedig azon idegeskedünk majd, hogy nem hagytunk-e el valamit. Ideje megszüntetni a káoszt, és csak a legfontosabb dolgokra koncentrálni: pakoljunk úgy, hogy szükség esetén rétegesen tudjuk öltöztetni a gyerekeket, de mindenképp vigyünk magunkkal folttisztítót is, ha bármilyen baleset történne. Ami pedig a játékokat illeti, beszéljük meg velük jó előre, hogy nem mindent tudnak magukkal hozni, ezért okosan válasszanak, maximum 1-2 játékot.

Étteremben

Válasszuk meg okosan a helyet

Sok esetben dilemma, hová vigyük a gyerekeket, hogy ne zavarják meg mások étkezését a hangoskodásukkal. Nem kell, hogy a gyerekünk rosszcsont legyen, elég, ha hangosabban beszél, és máris kellemetlen pillanatokat okozhat vele másoknak, és szülőként nekünk is. Így semmiképp se vigyük olyan csendes helyre, ahol tudjuk, hogy a vendégkör elvárja a szofisztikált megjelenést és viselkedést. A hangosabb, kifejezetten baba- és gyerekbarát helyekkel azonban sosem lőhetünk mellé. Az is jó, ha előzetesen utánanézünk a menünek is, így tudni fogjuk, van-e olyan az étlapon, amit a gyerekek is szívesen megesznek.

Vigyünk magunkkal játékot

Az éttermekben gyakran akkora a sürgés-forgás, hogy előfordulhat, akár több mint 30 percet kell várakoznunk az ételre. Mivel a gyerekek nagyon könnyen elunhatják magukat, erre az esetre nem árt, ha olyan apró játékokkal készülünk, amikkel elszórakoztatják magukat, amíg meg nem jön az étel. Akár egy színezőt is magunkkal vihetünk, könnyen hordozható, és nem foglal sok helyet a táskában. Ha a gyerekünk a telefonunkkal játszana közben, minden esetben vegyük le róla a hangot.

Legyen “B” tervünk

Még a legnyugodtabb gyerekkel is előfordulhat, hogy nyűgösebbé válik, nincs kedve a tömeghez. A legtöbb ember ezt nagyon jól tudja, ezért egyáltalán ne restelljünk segítséget kérni a személyzettől, ha ez történik. Kérjünk egy másik asztalt az étterem félreesőbb részén, ahol kevesen vannak, vagy akár egy privát terembe is áthelyeztethetjük magunkat. Segít, ha megkérjük a pincéreket, vigyenek egy kis kreatív díszítést a gyerekünk ételébe, amitől jobb kedvre derül. Végső esetben pedig a legjobb taktikának a visszavonulás tűnik, ha már semmi nem működik, csomagoltassuk el az ételt és menjünk haza. Ha a gyerek már elég érett hozzá, hogy felmérje, mi történik, beszéljük meg vele, miért nem volt jó a viselkedése.

Tervezzünk előre

Egy esküvő nagyon nehéz terep lehet a gyerekeknek, hiszen számukra egy hosszadalmas, sok pontjában igen unalmas ceremóniáról van szó. A kulcs minden esetben a pontos tervezésen múlik. Ha vidéki esküvőre vagyunk hivatalosak, jó, ha már egy nappal az esemény előtt megérkezünk, hogy a gyerekeket ne fárasszuk feleslegesen még egy utazással is. Vigyük magukkal az egyik kedvenc játékukat, így mindig lesz hová nyúlni, ha unatkoznának. Térképezzük fel a ceremónia helyszínét, hogy tudjuk, hová lehet elvonulni egy kis sétára vagy szusszanásra velük, ha már nem viselik jól a „kötelező” részeket. Tartsunk többször „szüneteket”, üljünk le velük, akár a közelben lévő kávézóba, ha már nagyon fáradtak. Mindenképp iktassunk be egy rövid szundit is, hogy a vacsorára újult erővel tudjunk érkezni.

Ne tartsuk magunkat görcsösen a ceremónia menetrendjéhez

Ne tartsuk magunkat túl szigorúan az esküvői menetrendhez, hiszen előfordulhat, hogy a gyerekeink például az előtt éheznek meg, hogy az ebédhez vagy a vacsorához érnénk. Éppen ezért mindig legyen nálunk rágcsálnivaló, amit tűzoltásként adhatunk nekik. De nyugodtan visszavonulhatunk a szállodába vagy haza, ha már nagyon nyűgösek. Senki sem fogja a szemünkre róni, és az a legfontosabb, hogy a kicsik kiegyensúlyozottak legyenek a ceremónián, hiszen így elkerülhetjük, hogy mindenkinek nyűg és szenvedés legyen az esküvő.

Nyugodtan kérjünk segítséget

Akár polgári, akár templomi szertartásról van szó, senki sem szeretne üvöltő gyerekeket hallgatni a háttérben. Ha úgy érezzük, szükségünk van a segítségre, mert mi is részesei szeretnénk lenni az esküvőnek, kérjük meg az ifjú párt, had vihessük magunkkal az egyik nagyszülőt, aki a gyerekünkre tud vigyázni, amíg mi kikapcsolódunk. Ezzel a megoldással nem kell távol lennünk a csemetéinktől, és nyugodtan ünnepelhetünk is.

Nyaraláson

Pakoljunk be együtt

Ha már elég idősek a gyerekek ahhoz, hogy felmérjék, egy hosszabb útra készülünk, nyugodtan vonjuk be őket az előkészületekbe. Nagy segítségünkre lesz, ha a pakolásban ők is részt vesznek. Így biztosan nem marad otthon olyan kedvenc ruhadarab vagy játék, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Arról nem is beszélve, hogy így remekül ráhangolódhatunk az utazásra.

Válasszunk gyerekbarát helyeket

A megfelelő szállás kiválasztásánál nagyon fontos szempont, hogy gyerekbarát legyen, ami nemcsak azt jelenti, hogy a kicsiknek is megfelelő szórakozási lehetőségeket biztosítanak, hanem azt is, hogy a vendégkör, illetve a személyzet is fel van készülve mindenféle helyzetre. Egy ilyen környezetben nemcsak a csemetéink felhőtlen szórakozása lehet biztosított, hanem a mi kikapcsolódásunk is, hiszen nem kell annyira tojáshéjakon sétálnunk velük, mint egy olyan helyen, ami túlnyomórészt csak felnőttek részére van fenntartva.

Készüljünk fel az esetleges rosszullétekre

Sok gyerek nem bírja az utazást, ezért vigyünk magunkkal olyan gyógyszereket, amikkel gyorsan és hatékonyan tudjuk kezelni az esetleges rosszulléteket: fájdalom- és lázcsillapítókról, a hányinger elleni szerekről, illetve a kalciumról se feledkezzünk meg soha. Ezek mellett legyen nálunk mindig üres zacskó, friss víz és egy tiszta törülköző is.

Amit mindenképp tudatosítani kell a gyerekeinkben

Köszönés

Akárhová is megyünk velük, az alapvető viselkedési szabályokat ismét át kell futnunk velük. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy mindig adják meg az alap tiszteletet azzal, hogy hangosan köszönnek.

Kopogás

Ha hotelben szállunk meg velük, fontos, hogy elmagyarázzuk, nem rohanunk be mások szobájába, a mosdót pedig minden esetben úgy használjuk, hogy előtte bekopogunk, szabad-e a mellékhelyiség.

Így viselkedünk a többi emberrel

Hangsúlyozzuk, hogy ne tegyenek megjegyzést mások kinézetére hangosan, ha csak nem dicséretről van szó. Illetve azt is, hogy nyilvános helyen mindig igyekezzenek a lehető legjobban viselkedni, ezzel ugyanis nem zavarják a többi ember kikapcsolódását.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

Forrás: parents.com, huffingtonpost.com, goodfood.au, thebusymamas.ie