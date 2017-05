A jó apuka 7 „hozzávalója”

Csak nyugodtan

Az első és legfontosabb: ne aggodalmaskodjatok azon, hogy jó apukák vagytok-e. Eleve, mi tesz valakit jó szülővé? Az, hogy kedves, hogy nagy teherbírású, hogy megbízható és lehet rá számítani? Egyetlen dolog biztos: a babáknak szükségük van egy stabil, szerető otthonra. Ha ezt meg tudjátok teremteni nekik, máris jó úton jártok. 🙂

Visszatérni a régi-új kerékvágáshoz

Minél hamarabb térjetek vissza a napi rutinhoz! Nagyon sok kezdő szülő fél a lakás biztonságát hátrahagyni, ami azon túl, hogy a kapcsolatokra is kihatással van, a babáknak sem tesz jót. Nem nitroglicerinnel van megrakva a pelus, nem robban, ha kirándulni, bevásárolni, nyaralni viszitek a csöppségeket. Sőt, a babák a mozgást kifejezetten élvezik, ahogy bizonyos zajokat is, ugyanis az anyaméhben is folytonos mozgásnak vannak kitéve, nem beszélve a mama szívveréséről, ami körülbelül 90 decibellel szól a fülükben.

Közös programok

Habár egy csecsemő életében a legfontosabb az édesanyja, nyugodtan vegyétek ki a részeteket a nevelésből, időt adva a mamáknak a regenerálódásra. Erre jó alkalom, a bevásárlás a piacon, ahová nagyon egyszerűen magatokkal vihetitek a kicsiket is. De a közös séta sem rossz ötlet, amíg a partneretek például alszik egyet. Sőt, akár otthoni apa-baba „játékot” is szervezhettek a picikkel, ugyanis a kötődés ilyen jellegű kialakítása nagyon fontos.

Éjjeli őrség

Mit szólnátok ahhoz, ha egyedül kellene felkelnetek az éjszaka közepén a babához, míg a párotok édesdeden alszik? Értelemszerűen senkinek sem esik jól, ha ebben a helyzetben magára hagyják. Igen, piszkosul nehéz felkelni, ébren maradni, miközben a kicsi torkaszakadtából üvölt, de ha van valaki, aki odaül mellénk és a jelenlétével támogat minket, az rengeteget számít. Akkor is, ha közben elbóbiskol. 😉

Szeretetteljes gesztusok

Azt, hogy apa szeret téged, nem fogja a csecsemő megérteni, a puszikat, öleléseket, mosolyokat viszont annál inkább. Az apa érintése és gesztusai ugyanis elképesztően erős üzenetet közvetítenek a gyerekek számára már ilyen pici korban is. Érdemes ezt kihasználni.

Az agressziónak nincs helye

Sajnos olyan sok rémtörténetet hallani, hogy erre is muszáj felhívni a figyelmet: sem verbálisan, sem fizikai értelemben ne bántsátok a gyermeket! Ez ugyanúgy érvényes a nagyobb gyerekekre, mint az újszülöttekre. Ne nevezzétek őket ostobának, idiótának, vagy bármilyen olyan módon, ami miatt kevesebbnek érezhetik magukat, és ne emeljetek rájuk kezet. Semmilyen magatartás nem igazolhatja ezt a viselkedést, egyik szülő részéről sem.

Kiélvezni a gyorsan elrepülő pillanatokat

Élvezzétek az időt, amit a gyerekeitekkel tölthettek! Mindig a családotok legyen az első az életetekben, a munka és minden más csak ezután következzen, főleg, hogy a pillanatok hamar tovaszállnak.

Május 24-én jelenik meg a Nők Lapja Gyerek különszámunk legújabb lapszáma, illetve az új Nők Lapja is, melyekben az apa-gyerek kapcsolatról is szó lesz – ne hagyjátok ki!

Szöveg: D.A.

Forrás: psychcentral.com, parents.com

