7 gyakorlati tipp, amivel kiszabadulhatunk a mobilunk rabságából

Az okostelefonok térnyerésével kis túlzással ugyan, de a létezésünk is egy új dimenzióba került át, méghozzá az online térbe. A mobil- és jelenlétfüggőség manapság nagyon is égető probléma, szerencsére azonban sok tudatossággal és odafigyeléssel orvosolható.

„Nézz fel!” – ezt a figyelemfelhívó címet adta videójának Gary Turk, aki öt percben mutatja be modern társadalmunk egyik legsúlyosabb problémáját, méghozzá azt, ahogyan a megszállott mobilozás elszakít minket a való világtól, és benne azoktól a lehetőségektől, amik akár boldogabbá, sikeresebbé tehetnek.

A megható és elgondolkodtató alkotást már csaknem 60 millióan látták, mi pedig úgy gondoljuk, itt a cselekvés ideje!

A nap első fél órája meghatározó

Ti is gyakran kapjátok azon magatokat, hogy amint kinyitottátok a szemeteket, már nyúltok is a telefonotokért? Ez komoly problémára hívja fel a figyelmet, az első ébren töltött 30 percnek ugyanis kiegyensúlyozottnak kellene lennie. Egy olyan kezdésnek, ami jól megalapozza a napunkat, ami során a felfrissülésre, a meditálásra, az egészséges reggeli elkészítésére koncentrálunk. A mobilozás helyett célszerű tehát valami olyan pozitív dologgal indítani a napot, ami egész napra feltölti az energiaraktárainkat.

A mobilmentes idő nagyon fontos

Mivel az okostelefonok már a munkában is elengedhetetlenek, így nagyon könnyű minden nap hazavinni a feladatokat. Ahhoz, hogy ki tudjunk kapcsolódni, és minőségi időt tudjunk tölteni a családunkkal, a barátainkkal és magunkkal is, fontos, hogy egy kicsit megszabaduljunk a mobilunktól, vagyis mobilmentes időszakokat iktassunk be a napunkba. Ha megtehetjük (Tegyük!), két órára tegyük félre a készülékünket, és adjuk át magunknak egy kényeztető fürdőnek vagy egy meghitt vacsorának a szeretteinkkel. A testünk és a lelkünk is meghálálja az odafigyelést hosszú távon.

Szabaduljunk meg az értesítésektől

Még, ha egy kis időre sikerül is kiszabadulnunk a telefonunk rabságából, egy-egy értesítés gyorsan visszacsábíthat a készülékhez. Ennek azonban nagyon könnyen véget vethetünk, elég, ha kikapcsoljuk a wifit a telefonunkon, így a közösségi oldalakon való aktivitásról sem szerzünk majd tudomást – ez is segít egy kicsit fellélegezni.

Kapcsoljuk ki a mobilunkat mielőtt kocsiba ülünk

Annak ellenére, hogy itthon is tilos vezetés közben készüléket használni, nagyon sokan telefonálnak, Facebookoznak vagy akár sms-eznek a volán mögött. Ez azonban balesetveszélyes! Ha csak tehetjük, kapcsoljuk ki a készülékünket, mielőtt kocsiba ülünk, így teljes mértékben az útra tudunk koncentrálni, és elkerülhetjük, hogy egy-egy kapott értesítés megzavarjon, esetleg balesetveszélyes helyzetbe sodorjon minket.

Ne használjuk a mobilunkat ébresztőként

Rengetegen használják a mobilos ébresztőóra funkciót, így a készülék folyamatosan velük van, abban a helyiségben is, ami eredetileg a teljes kikapcsolódás és az önfeledt pihenés helyszíne lenne. Ha pedig már ott van egy karnyújtásnyira, akkor sokan nagyon nehezen álljuk meg, hogy elalvás előtt, illetve közvetlenül az ébredés után ne nyomkodjuk. A mobilos ébresztő helyett sokkal célravezetőbb a klasszikus vagy digitális ébresztőóra, így a telefonunkat teljesen száműzhetjük a hálószobából – ez egy rendkívül hasznos tipp arra, hogyan csökkenthetjük a mobilhasználatot. Egyelőre csak hétvégére, de éjszakánként már mi is a nappaliban hagyjuk a készüléket, és tapasztalatból mondjuk, hogy sokkal jobb telefonozás nélkül elkezdeni és befejezni a napot.

A mobilnak nincs helye az ágyunkban

Ahogyan korábban említettük, a hálószobának az önfeledt pihenés terének kéne lennie. Ha a mobilunkat is magunkkal visszük az álom szentélyébe, könnyen abba a hibába eshetünk, hogy még elalvás előtt is bőszen nyomkodjuk – vagyis, leginkább alvás helyett. Velünk is előfordult már, hogy „csak” egy üzenetre akartunk gyorsan válaszolni, „csak” egy cikket szerettünk volna még elolvasni, a vége pedig egy háromnegyed órás aktív telefonnyomkodás lett. Mondanunk sem kell, hogy a reggelünk ezek után mennyire indult frissen…

Éljünk a valóságban!

Korábban is írtunk róla, hogy a közösségi médiában való folyamatos jelenlét negatív hatással lehet az önértékelésünkre, arról nem is beszélve, hogy a megszállott mobilozás teljesen elveszi a figyelmünket a való életről. Ha már a baráti találkozások vagy a családi összejövetelek közben sem bírjuk ki, hogy a telefonunkat nyomkodjuk, vagy ha egy utazás során az első dolgunk az, hogy szelfiket töltsünk fel a profilunkra, biztosak lehetünk benne, hogy a lájkvadászat közben éppen a lényegről maradunk le. Ahelyett, hogy a közösségi médiában való aktivitásunkra koncentrálnánk, figyeljünk inkább arra, hogyan lehetnénk még inkább jelen az adott pillanatban – az igazi élményeket és boldogságot ugyanis az okozza.

