A negatív gondolatok csodálatos hatalma

Arra kérem önöket itt a pozitív gondolkodásról szóló lapszám kellős közepén, hogy felejtsék el egy időre a megerősítő gondolataikat, hálanaplójukat, mantráikat, derűlátásukat! Tudom, nem könnyű most, hogy így belelendültek, elkapták az áramlatot, és flow-ban vannak. Jó is az! Mégis tartsanak velem ennek a cikknek az erejéig, és próbálják cenzúrázni magukat. Ígérem, nem lesz meg a jutalma! Vass Virág írása.

A patikus lecsúszott arisztokrata családból származott, mégis sikerült elvégeznie az egyetemet, kölcsönöket vett fel, és megnyitotta a gyógyszertárát. Fülig eladósodva mindent elkövetett, hogy az üzlet prosperáljon. Többek között a pirulák és az ampullák mellé jó szavakat is adagolt. Patikamérlegen. Valósággal beleszuggerálta a gyógyulást a betegeibe. Arra kérte őket például, hogy a pasztillával együtt mondogassák: „Napról napra, minden körülmények között egyre jobban és jobban érzem magam…”

Igen, az amerikai pozitív gondolkodók mantrája valójában egy kezdő francia gyógyszerész marketingfogása. Émile Coué ugyanis észrevette, hogy azok a betegek, akikhez volt néhány jó szava, gyorsabban gyógyultak, mint akikhez éppen nem volt ideje szólni.

Hamarosan már pirulákat sem kellett árulnia. Csak szavakat. Gyógyító szavakat. Ez a jó üzleti érzékkel megáldott fiatal patikus lett a világ első autogéntrénere a tizenkilencedik-huszadik század fordulóján. Előbb Franciaországban, Európában, majd a tengerentúlon alakultak Émile Coué-iskolák. Nem lett próféta a saját hazájában, Amerika viszont hamar felismerte Coué zsenialitását és igazát: az agy nem tud különbséget tenni a valós és a képzelőerővel mélyen átélt események között. A különféle pozitív gondolkodás- iskolák máig erre a felismerésre alapoznak.

Honfi társa, Voltaire még ennél is korábban, a tizennyolcadik században úgy döntött, hogy boldog lesz. Mert az jót tesz az egészségnek. Műveljük kertjeinket! Ebben igaza volt, kétszáz évvel később tudományosan is igazolták, hogy a félig tele pohár szemlélete és a kertészkedés javítja az életkilátásokat. A pozitív gondolkodás prófétái szívesen hivatkoznak egy izgalmas kutatásra is, amely az 1950-es évek óta követi nyomon a derűlátó, illetve a pesszimista embereket. Erre a kutatásra később még visszatérünk.

HA BOLDOG AKARSZ LENNI, LEGYÉL…

Daniel Kahneman Nobel-díjas szerző utolsó könyvénél beütött a krach. Igazi, írói blokk. A világhírű pszichológus félbehagyta a kéziratot, majd elölről kezdte az egészet, miközben egyfolytában attól rettegett, hogy éppen most teszi tönkre a szakmai hírnevét.

Borúlátó gondolataiból az sem tudta kizökkenteni, hogy évtizedek óta a téveszmékkel foglalkozott, nála jobban senki sem tudta, milyen csalóka játékot űzhetnek hiedelmei az emberrel. Korunk egyik legjelentősebb pszichológusa egyszerűen képtelen volt úrrá lenni a könyvvel kapcsolatos kételyein. Végül úgy döntött, független zsűrire bízza a kézirat sorsát. Megkérte a barátját, juttassa el a munkáját néhány kollégához, akik kétezer dolláros tiszteletdíj fejében véleményezték a művet, természetesen anélkül, hogy a szerző kilétét felfedték volna előttük. A Gyors és lassú gondolkodás az utóbbi évek egyik legnagyobb példányszámban eladott pszichológiai témájú könyvsikere lett, magyarul is megjelent. A 294. oldalán olvashatjuk a következő mondatot: „Ha csak egy dolgot kívánhatnánk gyermekeink számára, érdemes lenne azt kérni, hogy legyen optimista.”

Kahneman leírja, hogy az optimista emberek általában derűsebbek, ezért népszerűbbek, erősebb az immunrendszerük, és jobban vigyáznak az egészségükre, így a várható élettartamuk is magasabb. Mintha egy jó tündér vigyázná minden lépésüket.

Csakhogy – hívja fel a figyelmet az önmagában kételkedő világhírű tudós – ennek a csodás gyógyírnak a túladagolása mellékhatásokkal jár. (Valamennyi önsegítő könyvre rá kellene írni: a kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg guruját vagy motivációs trénerét.)

Tehát ha két dolgot is kívánhatna a gyerekeink számára, Kahneman második kívánsága az volna, hogy ne essenek az esztelen derűlátás hibájába.

Lehet-e valaki túlságosan is optimista? A boldogságkutatók szerint gyakrabban esünk ebbe a hibába, mint gondolnánk.

Az emberek nyolcvan százaléka úgy érzi, inkább a jobb, mint a rossz autóvezetők közé tartozik, kisebb az esélye a rákra, viszont nagyobb az esélye egy megpályázott állás elnyerésére, mint a matematikai átlagnak. Gyermeke természetesen jobb képességű, mint kortársai, és abban is bizonyos, hogy vállalkozása öt év múlva is piacképes lesz. Ezzel szemben a szigorú statisztikai adatok azt mutatják, hogy sajnos nem tartozik mindenki a jó autóvezetők közé, az emberek harminc százaléka találkozik élete során valamilyen daganatos betegséggel, a legtöbb pályázót be sem hívják az állásinterjúk második fordulójára, az újonnan induló vállalkozásoknak mindössze harmincöt százaléka éli túl az első öt évet, a gyerekeknek csupán egy elenyésző százaléka tekinthető csodagyereknek. Nagyon nem esett jól leírni ezt a mondatot, gondolom, elolvasni sem volt kellemes, de ez a cikk éppen arról szól, hogy ne hessegessük el folyton a negatív híreket.

