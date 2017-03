Hogyan alakul a családi munkamegosztás a 21. században?

„Ha a gyerekeink azt látnák, hogy a házimunkát mindig csak anya végzi, apa meg hazajön, eszik és pihen, akkor ezzel tudat alatt azt a nézetet alakítanánk ki bennük, hogy ez a nő, az a férfi »helye« a világban. De mivel mi már a gyerekvállalás előtt lefektettünk bizonyos szabályokat, nevelési elveket, ezért nálunk a fiunk azt tanulja meg, hogy együtt dolgozunk otthon a rendért és a tisztaságért. Az apukája is el tud végezni körülötte bármilyen feladatot, és nagyon reméljük, hogy ezáltal majd ő is házias lesz, és segíteni fog a feleségének a háztartásban és a gyereknevelésben. A lányainknak pedig azt a mintát adjuk át, hogy igenis elvárhatják a segítséget a párjuktól.” Andrea

Molnár Enikő pszichológus, az Új Föld Alapítvány munkatársa mini felmérésében arról kérdezte a családokat, hogyan oszlanak meg a feladatok az apa és az anya között. A főként kisgyermekes anyáktól érkező közel száz véleményből, négy-öt családot leszámítva, a válaszadók úgy nyilatkoztak, az apák igenis aktivizálják magukat.

– Szerintem az elégedettség az a kulcsszó, amely ha egy családot jellemez, minden rendben – szögezi le Enikő. – Amikor a férfi segít a gyerekek körül és a háztartásban, az a nőknek nagyon bejön. Ha együttműködésben és egyenrangúságban élnek, akár előre lefektetett elvek szerint, akkor a nők rendkívül büszkék a férjeikre, nagy becsben tartják őket, álomférjnek, igazi társnak nevezik – és ez az életük minden területére kihat: a gyerekekkel szembeni türelmüktől kezdve a munkán át a szexualitásig.

„A férjem tud főzni, és szokott is, de kissé rendetlen. Ha kérem (azaz kiborulok, hogy a féléves ikreink mellett nem bírom egyedül), akkor segít a házimunkában, de magától sosem állna neki, hiszen tudja, hogy én úgyis meg fogom csinálni. Viszont hajlandó beruházni, hogy könnyítsen a terheken: mosogatni utál, így vett mosogatógépet, nem bírta, hogy télen tele van a lakás száradó ruhákkal, így vett szárítógépet. Ki is használom mindkettőt. Az a taktikám, hogy ha valamit nagyon meg kéne már szerelni, de neki nem akarok századszorra is szólni, szenvedve, bénáskodva megpróbálom, mire ő azonnal átveszi a terepet.” Ágnes