5 tipp, amivel hatékonyabbá teheted a délutánt

Nézzétek meg, mit esztek

Az étkezési szokások kulcsfontosságúak a szervezet működősében és az agytevékenység fokozásában, részben ezért is érdemes nyitni az egészséges élelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek és magvak felé – ezek közvetlen hatással vannak a hatékonyságra. Apropó evés, az ebédszünet lehetőséget ad arra is, hogy kicsit elengedjétek a munkát, és inspiráló beszélgetéseket folytassatok. A megpihent elme egyébként is hatékonyabban működik így a későbbiekben.

Zenehallgatás jókor és jó helyen

A zene hatalmát sem szabad lebecsülni. Ha a megfelelő időben, a megfelelő dallamot hallgatjátok – például szintén ebéd alatt –, azzal stimulálhatjátok az agyat, hogy dopamint, azaz boldogsághormont termeljen. Munka közben azonban nem érdemes semmilyen melódiát elindítani, mert megosztja a figyelmet és a memóriát is leterheli.

A megbeszélések időzítése

A délelőtti megbeszélések hátránya, hogy az ember csak egy dologra tud gondolni: mennyi minden vár még rá a délután folyamán – ezt már mi is tapasztaltuk. Pont ezért érdemes az értekezleteket ebéd utánra ütemezni, mert addigra a legsürgősebb dolognak pontot tehettek a végére, és mentálisan felkészültebben vehettek részt a találkozón.

Csökkenő figyelemhez alkalmazkodva

Az időigényes, de minimális figyelmet igénylő feladatokat hagyjátok délutánra, mert fáradtan könnyebb ezekkel foglalkozni, mint a nagyobb odafigyelést kívánóakkal. Ezzel a trükkel lehet a leghatékonyabban kihasználni a már kevésbé aktív délutáni órákat – még időt is spórolhattok vele, ha ügyesek vagytok.

Fontossági sorrend felállítása

A változtatás tudatos erőfeszítés nélkül nem fog menni. Tervezni kell a nappal, már rögtön az ébredést követően! Ha priorizáljátok a feladatokat, és meghatározzátok, mikor mit csináltok, azzal az egész nap szervezettebbé és élhetőbbé válik.

Szöveg: D.A.

Forrás: lifehack.org

Fotó: Thinkstock