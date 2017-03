4+1 lépésben a stressz okozta alvászavar ellen

Több kutatás is bizonyította már, hogy az álmatlanság egyik fő kiváltó oka a stressz. Ha ti is állandó szimbiózisban éltek a feszültséggel, jobb lesz, ha tesztek ellene, különben hosszútávon az egészségetek láthatja kárát.

Fejtsétek meg

A nyugtalanságnak mindig oka van. Ha a nap folyamán megfejtitek, mi váltja ki a szorongást, mentálisan felkészülten várhatjátok az estét. Sőt, a pszichológusok szerint kifejezetten hasznos lehet, ha nem csak a gondolataitokból zárjátok ki a problémákat, hanem ki is írjátok magatokból a feszültséget, mert a nyugodt elme, nyugodt éjszakát jelent.

A stresszmentes hálószoba titka

Korábban már írtunk arról, hogy milyen környezeti feltételek szükségesek a nyugodt alváshoz, de az ismétlés sosem árt, ezért íme a legfontosabb pontok! Állítsatok be optimális hőmérsékletet – ne legyen se túl meleg, se túl hideg –, válasszatok kényelmes matracot és párnát. Ha kisállatotok van, zárjátok ki a hálóból, mert zavarhatja az alvási ciklust, ami pedig a technikai eszközöket illeti – beleértve a mobiltelefont is – hagyjátok odakint. Legyen a hálószoba minden zavaró tényezőtől mentes!

Búcsú a koffeintől és alkoholtól

Bár vannak bizonyos ételek, illetve italok, melyek segítik a nyugodt pihenést, akadnak olyanok is, amelyek gátolják azt. Ilyen a kávé és az alkohol is. A szakértők szerint délután kettő után már nem szabad kávézni, mert küzdelmessé teheti az elalvást, de az alkoholfogyasztással is vigyázni kell. Sokan úgy érzik, hogy egy-két pohár bor például oldja a feszültségüket, és hatására az álom sebesebben érkezik hozzájuk, holott ez nem igaz: a véralkoholszint növekedése fordított arányban áll az alvás mélységével.

Változtassatok a gondolkodásotokon

Sikerült elaludnotok, ám az éjszaka közepén felébredtek, és nem tudtok visszaszenderedni? A stressz ebben is ludas lehet, de szerencsére az alvásszakértőknek erre is van megoldásuk. Ha úgy érzitek, már körülbelül 20 perce ébren vagytok – az órát szigorúan tilos megnézni, mert tovább növeli a stressz-szintet –, kapcsoljatok villanyt és kezdjetek újságolvasásba. Direkt nem könyvbe, mert az túl stimuláló lehet, ahogyan a telefon, illetve a tévé és számítógép is. Vagy, ha olvasni nem akartok, vasaljatok ki néhány ruhát, esetleg nézzétek a csillagokat. A lényeg, hogy ne foglalkozzatok az idő múlásával, mert különben feszültségkörforgásba kerülhettek.

+1 tipp: Kérjetek segítséget

Az insomnia nem szégyellnivaló, szinte bárki életében eljöhet az a pont, amikor álmatlanságtól kezd szenvedni. Kezdetleges esetekben a fenti módszerek működhetnek, viszont, ha a probléma visszatérő, érdemes szakember segítségét kérni. Remek terápiás módszerek léteznek a nehézség legyőzésére, sőt, a legtöbbhöz még gyógyszeres kezelésre sincs szükség. Mivel az alvászavar erősen igénybe veszi az idegrendszert, hosszútávon akár a mindennapokat is teljesen ellehetetleníti, ez lebegjen a szemetek előtt, ha súlyosbodna a probléma.

Szöveg: D.A.

Forrás: time.com

Fotó: Thinkstock