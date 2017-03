5 hatásos lecke, amivel a pénz kezelésére taníthatjuk a gyerekeket

Ismertessük meg velük, honnan jön a pénz

Elképzelhető, hogy nem minden gyerek van tisztában azzal, hogy honnan jön a pénz, ezért el kell nekik magyarázni. Elsőként hangsúlyozzuk, hogy nem a bankból kapjuk, és nem is jár alanyi jogon senkinek. Meséljük el, hogy felnőttként kemény munkával teremtjük meg azt az összeget, amiből a család meg tud élni: amiből étel kerül az asztalra és amiből játékaik vannak. Jobban megérthetik a folyamatot, ha mi is „felvesszük” őket, és munkával látjuk el – legyen az takarítás vagy a főzésben való közreműködés –, ezért pedig akár kevés zsebpénzt is adunk nekik. Így már korán megtanulják értékelni a munkát.

Varázsoljuk a hálószobájukat játékbolttá

Címkézzük fel árcédulákkal a játékaikat, adjunk nekik költőpénzt, és játsszuk el, hogy miénk a játékbolt. Ha pedig meg szeretnének vásárolni valamit, abból az összegből kell gazdálkodniuk, amit adtunk nekik. Így megtanulják, hogy mennyire véges az ember pénztárcája, és hogy a vásárlásokat minden esetben komoly tervezés előzi meg. Ha legközelebb „élesben” is meg szeretnénk mutatni nekik, vigyük el vásárolni őket némi pénzzel és egy rövid listával, amiről nekik kell beszerezni az élelmiszereket.

Játsszuk el a bank szerepét

Válasszunk ki egy jelképes összeget – zsebpénzként – amit mindig ugyanabban az időben adunk a gyerekeknek. Viszont adjuk meg nekik a választás lehetőségét is: ha szeretnék, a pénz egy része maradhat a banknál – vagyis nálunk – ahol kis mértékben ugyan, de kamatozik, vagy kiadjuk nekik teljesen, de akkor az a veszély is fennáll, hogy az egészet egyszerre elköltik, és nem lesz miből gazdálkodniuk a következő zsebpénzig. Beszéljük meg velük, hogy minden eshetőségre fel kell készülni az életben, ezért mindig legyen megtakarításuk, amihez nyúlhatnak. Hozzunk fel neki példaként azt a játékot, amit múltkor meg szerettek volna vásárolni, és magyarázzuk el nekik, hogy ilyenekért nem kell a születésnapjukig vagy karácsonyig várniuk, ha ugyanis spórolnak, hamar elő tudják teremteni rá a pénzt.

Tisztázzuk a megtakarítás fogalmát

Az előző ponthoz nagyon hasonló technikával magyarázhatjuk el nekik a megtakarítás fogalmát: kössünk velük alkut, hogy minden, a zsebpénzéből félretett 500 forint után 50-et teszünk hozzá az összeghez. A megtakarításaikat helyezzük egy átlátszó üvegbe, így szemmel láthatóvá válik számukra a gyarapodás. A megfelelő motivációval pedig valószínűleg nem fog nehezükre esni a spórolás. Ezzel sokat tehetünk azért, hogy fejlesszük a megtakarítási szokásaikat.

Tanítsuk meg őket különbséget tenni a szükségletek és a vágyak között

A csemeték sokszor nem tudnak különbséget tenni a között, amire valóban szüksége lehet az embernek és a között, amire vágyik. Ezért fordulhat elő, hogy égető szükségét érzik annak, hogy megvegyük nekik a legújabb Barbie-babát vagy szuperhősös figurát. Magyarázzuk el nekik, hogy az embernek csupán azokra a dolgokra van szüksége, amik a túléléséhez fontosak – vízre, levegőre, ételre, meleg ruhára –, a többit azonban csak a vágyai miatt akarja megszerezni. Ezután játsszunk velük egy játékot: ültessük a családot körbe egy asztalhoz, középre pedig helyezzünk egy üres üveget. Minden alkalommal, amikor egy családtag azt mondja, szüksége lenne valamire, ami valójában csak egy vágy, a többiek felkiáltanak, hogy „megvagy”, és a hibáért egy pénzérmét kell dobnia az üvegbe. Az összegyűlt pénzből pedig olyan dolgokat tudunk vásárolni, amikre valójában szükségünk van.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

Forrás: parents.com