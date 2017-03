Módszerek, amik segítenek a gyerekeknek feldolgozni a gyászt

Az oroszlánkirály

Walt Disney egyik legismertebb mesefilmje hol szívbemarkolóan, hol pedig humorral telve beszél a felnőtté válás nehézségeiről. Ehhez a folyamathoz hozzátartozik a gyász megélése is, legyen szó akár arról a fajta szomorúságról, amit az életünk drasztikus átalakulása miatt érzünk, vagy egy szerettünk elvesztéséről – ami a mesefilmben is megjelenik. Az oroszlánkirály egyik legszívszorítóbb jelenete, amikor a kis Szimba elveszíti édesapját, és menekülni kényszerül. Nemcsak a jól ismert közeget hagyja el, hanem a hozzá legközelebb álló halálával is meg kell küzdenie. Ebben azonban a barátai, szerelme és egy idősebb „mentor” is segíti, ami a gyerekeknek remek példát nyújthat arra, mennyire fontos segítséget jelent a környezet támogatása a gyász feldolgozásában. A mesében fontos szerep jut az emlékezésnek is, ami megnyugtató feloldozást nyújt: Szimba fel tudja idézni, és hallja édesapja hangját, ezzel pedig azt üzeni, szerettünk örökké velünk marad, méghozzá a szívünkben.

Janne Teller: Semmi – A Budapest Bábszínház előadása

A dán írónő, Janne Teller Semmi című könyve a megjelenésekor hatalmas botrányt kavart, ám ma már kötelező olvasmányként tanítják a skandináv ország iskoláiban. A mű az élet értelmét – vagyis inkább értelmetlenségét – boncolgatja fiatalok szemszögén keresztül. A történet cselekményének elindítója Pierre Anthon, aki egy nap otthagyja az iskolát, mondván, a világon semminek nincs értelme és semmit sem érdemes csinálni. Felül egy szilvafára, hogy onnan hirdesse az élet hiábavalóságát. A barátai követik, és igyekeznek bebizonyítani neki az ellenkezőjét. Olyan dolgokat kezdenek gyűjteni, amik fontosak, amikért érdemes élni. A játék azonban eldurvul, és egy öngyilkossággal zárul. A Budapest Bábszínház előadásában rendkívül hitelesen és szemléletesen élednek újjá a regény szereplői. A színészek jelenlétével pedig támogató és biztonságos közegben mesélik el a történetet. Az öngyilkosság mindenkit megráz, ám ez kell ahhoz, hogy a gyerekek is belássák, az élet értelme, maga az élet. Ezzel pedig szép végkicsengést ad a gyászolóknak.

Barbara Walsh: Sammy az égen

A gyerekek számára a házi kedvenc elvesztése hatalmas trauma. Ha azonban átsegítjük őket a gyászon, sokat tanulhatnak a születés és a halál természetességéről, és így jobban megérthetik a világ működését is. Barbara Walsh, a Pulitzer-díjas újságíró könyve Sammyről, a hűséges kutyáról szól, aki mindennél jobban szereti a gazdáját. Ám az egy nap megbetegszik, és elpusztul. A történetben azonban gyorsan érkezik a feloldozás, hiszen a család sosem felejti el Sammyt, aki így lélekben továbbra is a kis gazdájával és a családjával marad. Ez a tudat pedig elengedhetetlen a gyász feldolgozásában.

Agócs Írisz – Innes Shona: Az élet olyan, mint a szél

A kötet a címben foglalt gyönyörű hasonlattal járja körül az élet és a halál fogalmát, végigköveti a lélek és a test útját, valamint az emlékezés fontosságára is felhívja a figyelmet. Nemcsak az elmúlással kapcsolatos kérdésekre ad választ, hanem az éppen gyászoló gyerekek számára is megnyugvást nyújt. Már óvodáskorúaknak is fel lehet olvasni a könyvből, amit Varró Dániel különleges rímjei és Agócs Írisz lélekemelő rajzai tesznek még élvezhetőbbé.

Rajzolás

A művészetterápia egy bevett gyakorlat a gyászfeldolgozás során is, ám ha nincs lehetőségünk a gyerekkel szakemberhez fordulni – vagy nem tartjuk szükségesnek -, akkor a közös rajzolás által is sokat segíthetünk. A gyermekek belső világa ösztönös és őszinte, lelkük rezdülései, problémáik, gondolataik pedig gyakran a rajzaikon jelennek meg – számukra ez is a kommunikáció egy módja. Az alkotásaikból tehát nagyon sok mindent meg lehet fejteni arra vonatkozóan, hogy mit gondolnak egy-egy eseményről, vagy az milyen érzéseket keltett bennük. Üljünk le, és rajzoljunk velük, ksőbb pedig beszélgessünk velük a rajzról! Miért használtak ilyen színeket, miért úgy komponálták meg a rajzot, ahogy. Így nagyon sok mindent meg tudunk majd arról, hogyan élték meg a gyerekek a történteket, hogyan raktározódtak el bennük a dolgok. Beszélgetéssel és a dolgok ismételt elmagyarázásával pedig sokat segíthetünk nekik a gyász feldolgozásában.

A Nők Lapja legújabb, 2017/09. számában további hasznos tippeket nyújtunk ahhoz, hogyan lehet segíteni a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt abban, hogy feldolgozzák a házi kedvenc elpusztulását.

