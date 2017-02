Hollywoodi glamúr házilag - 3 saját kezűleg készített szépítőszer minden alkalomra

Az egész világ izgatottan várja az Oscar-gálát, amit idén is hatalmas pompával rendeznek meg. A színésznők vörös szőnyeges stílusára gondolva olyan házilag is elkészíthető szépítőszereket mutatunk nektek, melyekkel – ha arany szobrocskát nem is – de rengeteg bókot bezsebelhettek.