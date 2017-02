Nem érzed magad elégnek? Változtass rajta!

Engedjétek elúszni a negatív gondolatokat

Ehhez szükség van egy kis fantáziára, de a módszer tényleg működik – kipróbáltuk! Tehát, amikor negatív gondolatotok támad, akkor csukjátok be a szemeteket, és képzeljétek el, ahogyan az formát ölt. Ezután váltsatok helyszínt, például egy gyors sodrású patakra asszociálva egy csónakkal, és helyezzétek bele a materializálódott gondolatot. Nézzétek végig, ahogy elúszik, és próbáljátok kiűzni az elmétekből a negatív gonolatot! Lehet, hogy elsőre nem fog menni, de gyakorlás teszi a mestert.

Koccintás az apró sikerekre is

Amikor nyomás nehezedik ránk, hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy miben vagyunk jók. Hagyjuk, hogy a kétkedés beszivárogjon a tudatalattinkba, amit csak egyetlen módon lehet legyőzni: pozitív megerősítéssel. Ünnepeljetek meg minden apró sikert a mindennapokban, ez segít az önismereti egyensúly helyrebillentésében.

Engedjétek szabadjára a fantáziátokat

Mivel minden fejben dől el, a vizualizáció is hasznos önbizalomerősítő gyakorlat lehet. Gondoljatok valamire, amit jól csináltatok, amire büszkék vagytok. Ezután írjátok le aprólékosan a szituáció minden részletét: miért ítéltétek jónak, milyen érzés volt átélni, mire gondoltatok, amikor elkészültetek vele? Bármilyen jelzőt használhattok, a lényeg, hogy pozitív kicsengése legyen. Ezt követően néhány napon keresztül, egy nap ötször is gondoljatok ezekre a jelzőkre, sőt ha kell, hangosan is ismételjétek el őket. Ez emlékeztet majd benneteket arra, hogy több mint elégnek bizonyultatok.

Ég veled internetet!

A közösségi média nem kedvez az önbecsülésnek, ugyanis torz tükröt állít minden egyes felhasználó elé. Emiatt a legjobb, ha megpróbáljátok minimálisra szorítani a használatát.

Osszátok meg a barátaitokkal a gondolataitokat

A „nem vagyok elég jó” egy olyan érzés, ami általában nem tükrözi a valóságot. Kialakulása mögött számos indok állhat, de a megoldás mindegyiknél hasonló: ki kell magatokból beszélni az aggasztó problémákat. Ha lehetne, ezt a lehetőséget receptre írnánk fel mindenkinek, mert stressz– és szorongáscsökkentő hatása van, ugyanakkor javítja az önbecsülést.

Szöveg: D.A.

Forrás: psychologies.co.uk

Fotó: Thinkstock