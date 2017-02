Párkapcsolat újratöltve, avagy hálószobai tippek kisgyerekes szülőknek (18+)

Gyakorlatilag nincs olyan házaspár, akit ne érintene az újrakezdés dilemmája a gyerekek születése után. Nekik szeretnénk most picit segíteni, hogy megkönnyítsük az egymásra találás rögös útját.

Távirányító az agynak

A kisbaba születése után változnak a szerepek: a nőből anya lesz, a férfiból apa – ezzel nincs is baj. A probléma ott kezdődik, hogy sokan kizárólag ebben az új szerepkörben kezdenek létezni és elfelejtik, hogy emellett nők és férfiak is. Tehát az első lépés az agy újraprogramozása. Ahogyan azt frappánsan megfogalmazták már előttünk, nem a jó szextől válik valaki kívánatossá, hanem épp fordítva, ha valaki kívánatos, az a hálószobai életét is megfűszerezi. Visszakanyarodva a témánkhoz, azt szokták javasolni a pároknak babavállalás után, hogy szakítsanak időt egymásra – például mikor a kicsi alszik – és kezdjenek el egymáshoz közeledni. Nem kell nagy léptékben haladni, sőt, sokkal izgalmasabb lassanként újra felfedezni egymást.

Három kívánság

Nem a jó tündértől, hanem a párotoktól. Írjatok fel 3-3 olyan dolgot, amit szívesen kipróbálnátok a hálószoba falai között, és próbáljátok meg teljesíteni őket. Ez kedvet csinál ahhoz, hogy újra és újra próbálkozzatok, ráadásul egy kis újdonságot is visz a sokszor egyhangú mindennapokba. Még jobb, ha 3-3 olyan dologgal is kiegészítitek a listát, amit már átéltetek együtt – természetesen intim értelemben –, mert a jó emlékek segítenek visszarázódni a régi kerékvágásba.

Nyugodt terepre evezve

Fontos a kommunikáció és a visszajelzés, de nem rögtön az együttlét után. Ilyenkor csak egy dolgotok van: élvezni, hogy ismét eggyé váltatok! A szexuálpszichológusok azt javasolják, hogy az „értékelést” akkor kell megejteni, amikor az alkalom és a környezet is megfelelő, például a reggeli kávénál, mert egyrészt így kisebb az esélye a vitának, másrészt van időtök átgondolni, mi az, amit élveztetek és megismételnétek, és mi az, amit esetleg nem.

Gondos előkészítés

Amíg kicsi a gyerek, szerencsére nem kell különösebben kreatívnak lenni a légyottok megszervezésénél, de ha a családban már nagyobb gyerek is van, problémássá válhat az összebújás. A szexuális életeteken javítani azonban csak gyakorlással lehet! Tehát keljetek fel korábban, vagy bújjatok ágyba később, mikor a kicsik még vagy már alszanak. Ha időnként jön hozzátok dadus, vagy ha a nagyszülők felajánlják a segítségüket, akkor használjátok ki az ajándékba kapott lopott perceket a tűz felélesztésére. És bár alapvetően a menetrendszerű szexet nem szokták javasolni az egyhangúsága miatt, ilyen esetben ez is segíthet, hiszen így fel tudtok készülni az eseményre. A várakozás izgalmánál jobb afrodiziákum kisgyerekes szülők esetében nem is kell. 😉

Vérforraló gesztusok

Kéz a kézben sétálni. Lopott csókokat váltani. Belecsípni a másik hátsójába. Legyetek trükkösek, amikor a vágyat szítjátok, ne elégedjetek meg egy jó éjt puszival! Ezek a praktikák ugyanis dopamint és tesztoszteront szabadítanak fel a szervezetben, ami növeli a nemi vágyat. Ez ugyan színtiszta kémia, de része a csábításnak – éljetek vele!

Szöveg: D.A.

Forrás: parents.com

Fotó: Thinkstock