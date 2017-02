Akadályozod magad az önmegvalósításban? Ezt tedd ellene

Ahhoz, hogy kiderítsétek, pontosan mi korlátoz benneteket, érdemes őszintén megválaszolni a következő három kérdést!

Lehetséges, hogy elérem a céljaimat? Képes vagyok erre? Megérdemlem ezt?

Ha bármelyik kérdésre nemmel feleltetek, az önbizalomhiányt sejtet, de szerencsére megvannak a módszerek arra, hogyan lehet a nemeket igenekké alakítani.

Nyílegyenesen a célok felé

A célok és elvárások csak akkor valósulhatnak meg, ha hisztek bennük, legyen szó akár arról, hogy szeretnétek picit pontosabbak lenni egészen addig, hogy új karrierbe fognátok. Amennyiben egy icipici kétség is felmerül velük kapcsolatban, annak a siker látja kárát. Ilyenkor a legjobb elképzelni – minél aprólékosabban kidolgozva –, hová tartotok, milyen lépcsőfokok vezetnek oda és a végén mit fogtok elérni. Sőt, még jobb, ha részletes tervet is írtok minderről, ugyanis az önbizalom egyenes arányban nő azzal, ahogyan egyre több tételt valósítotok meg a listáról lépésről lépésre.

A saját magunkba vetett hit

A kishitűség az önbizalom halálát jelenti. És eleve, miért kérdőjeleznétek meg magatokat és azt, mire vagytok képesek? Nem árulunk el újdonságot azzal, hogy mindenkiben ott rejlik a lehetőség, csak ki kell használnia! Vegyünk egy hétköznapi példát. Valaki elmegy egy zongoraórára. A társai már az első alkalommal lenyűgözik a tanárt, de ő nem. Ez azonban nem jelenti, hogy ne tanulhatna meg zongorázni! Lehet, hogy nem fog olyan gyorsan és zökkenőmentesen tanulni, mint a többiek, de igenis képes rá, hogy elsajátítsa a zongorázás alapjait, csak mindez nagyobb erőbefektetést és több gyakorlást igényel a részéről. Erre gondoljatok, amikor a képességeitekbe vetett hiteteket megkérdőjelezitek.

A megérdemelt jutalom

Ha keményen dolgoztok, nem is kérdés, hogy jutalmat érdemeltek cserébe. Lehet ez a jól végzett munka öröme, pihenés vagy akár valamilyen anyagi juttatás is, teljesen mindegy – a lényeg, hogy egyetlen pillanatig se kételkedjetek abban, hogy mindez jár-e nektek. Azért dolgoztok, hogy valahonnan valahová eljussatok, és ha ez megtörténik, akkor igenis merjétek értékelni, amit utána kaptok. Tilos akár egyetlen pillanatig is megkérdőjelezni magatokat vagy akár magát a jutalmat! Ha mégis elfogna bennetek a bizonytalanság, akkor gondoljatok három olyan dologra, ami miatt megérdemlitek a jussotokat. Ha legalább ennyit fel tudtok sorolni, akkor leszámolhattok az ok nélküli, gyötrő kételyekkel.

Univerzális lehetőségek

Míg a fenti pontok az egyes kételyekre vonatkoznak, addig az alábbi lehetőségek mindhárom helyzetben alkalmazhatóak.

Álomcsapat

Készítsetek egy-egy listát azokról az emberekről, akiket feltétel nélkül szerettek, akiket csodáltok, és akikre példaképként tekintetek. Szülessen egy másik lajstrom azokról, akik támogatnak titeket és a legjobbat feltételezik rólatok, illetve azokról a barátokról, családtagokról is, akikre mindig számíthattok. Végül azokról is legyen egy felsorolás, akik mindig megmondják számotokra az igazat. Ha megvagytok vele, kérjétek meg őket, hogy mondják el, mi a titkuk és hogyan tudnátok ezt ti is elsajátítani. Az ő visszajelzéseik által nagyon sokat fejlődhet a személyiségetek.

Random lista

Írjátok fel egy papírra, min szeretnétek az életetekben – elsősorban a személyiségeteket illetően – változtatni, majd jegyezzetek fel melléjük egy-egy szót, kifejezést is, ami a változókat nézve eszetekbe jut. Ez azért fontos, mert ha gondolkodás nélkül asszociáltok, azzal gyakorlatilag meg is adjátok magatoknak a választ az előrelépés mikéntjére.

Szöveg: D.A.

Forrás: psychologies.co.uk

Fotó: Thinkstock