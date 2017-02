8 tipp, ami segít anyaként egyensúlyt teremteni a munka és a család között

Kérjétek a párotok segítségét

Mindenféle segítség nélkül gyereket nevelni elképesztően nehéz feladat. Szükség van arra, hogy a feladatokba a párotokat is bevonjátok. Sokat segít, ha a házastárs egy-egy stresszes napon átvállalja a gyerek éjszakai etetését, vagy ő megy a érte az iskolába. Ha pedig szalad a lakás, írjátok össze a tennivalók listáját, és kérjétek meg a férjeteket, hogy vállaljon át néhány apróbb feladatot. Együtt hamarabb a végére érhettek a takarításnak, de az is nagy segítség, ha átvállalja helyettetek a bevásárlást.

Legyetek jelen 100 százalékosan a munkátokban (és ugyanígy otthon is)

A titok nyitja egészen egyszerű: amíg a munkahelyeteken vagytok, koncentráljatok az ottani feladatokra, hogy a leghatékonyabban el tudjátok végezni azokat. Törekedjetek rá, hogy a munkából már ne vigyetek haza, hogy az otthon töltött idő teljes mértékben a családé legyen. Kapcsoljátok ki a céges telefonotokat, és az e-mailek ellenőrzésével várjatok a munkaidő kezdetéig (utóbbit Franciaországban például idén január óta már a munkajogi törvény is előírja). Így elkerülhetitek, hogy bűntudatot érezzetek azért, hogy a munkátok miatt elhanyagoljátok a családotokat.

Vonjátok be a gyerekeket is

Sokszor csak akkor kezdtek neki a napi feladatok elvégzésének, amikor a gyerekek már lefeküdtek, hogy ne tőlük vegyétek el az időt? Ez hosszú távon éjszakába nyúló főzést vagy rendrakást eredményez, aminek ti látjátok majd a kárát. A gyerekeknek is látniuk kell, mivel jár háztartást vezetni, családban élni. Vonjátok be őket akár a főzésbe, akár a takarításba, remek közös programokat lehet így is tartani, nem feltétlenül csak az számít értékes, együtt töltött időnek, amikor játszotok, vagy együtt tévéztek. Így ti is hamarabb végezhettek a feladatokkal, és ágyba kerülhettek.

Kérjetek rugalmas munkaidőt

Nem mindenkinél működik, hogy fix munkaidőben dolgozzon. Beszéljétek meg a munkáltatótokkal, hogyan tudnátok rugalmas időben – akár távmunkában – ellátni a feladataitokat. Vagy ütemezzétek úgy az éves szabadságaitokat, hogy ne egybe vegyétek ki őket, hanem folyamatosan. Így otthon is tudtok lenni a gyerekekkel. A részmunkaidő hazai gyakorlatáról és esélyeiről a Nők Lapja 2017/8. számában bővebben olvashattok (a lap február 21-én kerül az előfizetőkhöz, február 22-től pedig az újságárusoknál is kapható).

Használjátok ki hatékonyan az időtöket

Az időbeosztáson rengeteg dolog múlik, még szerencse, hogy egy kis előzetes tervezéssel rengeteg hasznos percet meg lehet spórolni, illetve tevékenyen ki lehet használni. Készítsetek például olyan ételeket, amiket nem kell őrizni, egyedül lehet hagyni a tűzhelyen, vagy éppen a sütőben, hiszen addig rendet tudtok rakni a lakásban vagy betehettek egy mosást. Használjátok ki a rövid szüneteket – úgy, mint az ebédidő – és akkor rendezzétek a számlákat, vagy szaladjatok el a drogériába bevásárolni. A heti menü megtervezésével is sok időt nyerhettek, ha pedig egyhuzamban lefőzitek azt, és a fagyasztóban tároljátok, nem kell a főzésről gondoskodni a fennmaradó napokban. De az is sokat segít, ha már este előkészültök a következő napra – így kevésbé indulnak majd kapkodósan a reggelek.

Gondoljátok újra a munkahelyi feladatokat

Ha már úgy érzitek, kiégtetek, és végképp nem tudtok egyensúlyozni a munkahelyi és az otthoni teendők között, beszéljetek a főnökötökkel arról, hogy újragondoljátok a feladataitokat. Esetleg kérjétek az áthelyezéseteket egy másik részlegre, ahol vállalhatóbb számotokra a munkatempó, illetve a munkamennyiség. A legvégsőbb esetben marad a munkahelyváltás.

Emlékeztessétek magatokat, hogy egyre könnyebben megy

Még a legkiábrándítóbb helyzetben se keseredjetek el, próbáljatok pozitívan viszonyulni a dolgokhoz. Emlékezzetek arra, mennyivel könnyebb most, amikor a gyerekek nagyobbak, és ők is be tudnak segíteni, mint akkor, amikor csecsemők voltak. Megerősítésre és önigazolásra mindenkinek szüksége van, miért ne jöhetne az egyenesen saját magatoktól?

Nem kell mindent elvégezni

Talán mind közül a legfontosabb tanács, hogy ne akarjatok mindent egyszerre és egyedül megoldani. Ne legyen lelkiismeret-furdalásotok, ha nem tudtatok vacsorát főzni, és pizzát kell ennie a családnak. De akkor se stresszeljetek, ha már nem jutott energiátok arra, hogy összepakoljatok a lakásban. Senki sem fog megróni benneteket emiatt, és kevésbé jó anyák sem lesztek attól, ha néha magatoknak is teret engedtek, sőt!

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock