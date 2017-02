4 lépés, amivel visszaszerezhetjük az elvesztett bizalmat

Bocsássunk meg magunknak

Egy kapcsolat válsága sosem egy ember felelőssége, sokszor azonban elnagyoltan látjuk a saját tetteinket a folyamatban, és gyakran magunkban keressük a hibát. „Ha jobb ember lennék, ez nem történt volna meg.” Ismerős gondolatok? Ha megtaláljuk az esetleges hibát, ami a párunk viselkedéséhez vezetett, akkor máris hatalmas lépést tettünk a bizalom visszaszerzése érdekében, hiszen így képesek leszünk a jövőben észlelni, és megakadályozni egy hasonló helyzet kialakulását. Emellett az önbecsülésünkre is jó hatással van, ha tudatosítjuk, attól, hogy hibáztunk, még értékesek vagyunk.

Bocsássunk meg a párunknak

Lehetetlen visszanyerni a bizalmat anélkül, hogy ne találtuk volna meg újra a lelki békénket, és tettük volna a helyére magunkban a történteket. Fontos azt is felismerni, hogy a megbocsátás nem teljes mértékben a partnerünkről szól, hanem a mi érzelmi szabadságunkról is. Sokkal könnyebben bocsáthatunk meg, ha nem a múltban történt eseményekre fókuszálunk, hanem megpróbáljuk a párunk szemszögéből nézni a dolgokat. Ez segít jobban megérteni történteket, és kevésbé enged a saját sérelmeinkre koncentrálni. Az is fontos, hogy a teljes képet nézzük, tehát visszaidézzük a párunk jó cselekedeteit, azt, hogy miért szeretjük, és elfogadjuk, hogy mindenki követhet el hibákat.

Bízzunk magunkban

Szinte lehetetlen megbízni a párunkban, ha magunkban sem bízunk. És általában félelmet is akkor érzünk egy kapcsolatban, ha nincs elég önbizalmunk: ha nem értékeljük magunkat eléggé, illetve ha azt hisszük, darabjainkra hullunk össze, ha a szerelmünk elhagy vagy megbánt – ez az a pont, ahol el kell kezdeni dolgozni magunkon. Ahelyett, hogy folyamatosan amiatt szoronganánk, hogy mi nem lesz rendben a kapcsolatunkban, arra kellene koncentrálnunk, hogy miért működhet. És nem szabad elfelejteni, hogy értékes, szeretni való emberek vagyunk. Ha pedig tiszteljük magunkat, a párunk is tisztelni fog minket.

Bízzunk benne

Abban, hogy valakinek bizalmat szavazunk, mindig van egy jó adag hit is, hiszen sosem tudhatjuk száz százalékosan, hogy az illető nem fog többet megbántani. Ha ez mégis bekövetkezik, annyit tehetünk, hogy értékeljük a kialakult helyzetet. Úgy érezzük, őszinte a másik bocsánatkérése? Az élet más területein mennyire hajlamos hasonló hibákra? A körülmények játszottak jelentős szerepet az elkövetett hibában, vagy az inkább a párunk jelleméről árulkodik? Előfordult már, hogy ugyanígy kijátszotta a bizalmunkat? Ha a nagy képet nézzük, több a jó, mint a rossz dolog a kapcsolatban? Ha a kérdésekre adott válaszok inkább a pozitívumok irányába mozdulnak, akkor még mindig választhatunk úgy, hogy megbocsátunk. Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy ha a bennünk uralkodó dühön és félelmen nem vagyunk képesek felülemelkedni, akkor nem tudjuk a kapcsolatot sem egészséges mederbe terelni.

Még fontosabb viszont, hogy bármit sodorjon elénk az élet, anélkül, hogy ne tapasztalnánk meg a nehéz időket, a jókat sem tudjuk majd értékelni. Azzal pedig, hogy a krízisbe került kapcsolatunkon dolgozunk, lehetőséget is kapunk arra is, hogy a személyiségünk fejlődjön, és felfedezzük a kapcsolat mélyebb jelentéseit, értékeit.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

Szöveg: psychologytoday.com