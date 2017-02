Jöjj el, édes álom! Trükkök, amik segítenek elszenderülni

Az álmatlanság legjobb ellenszere az alvás – vélte az amerikai humorista, W. C. Fields. Ám azok, akiknek az éjszaka egy rémálom, aligha tudnak jóízűen kacagni a komikus szellemessé- gén. Ha te is közéjük tartozol, az alábbi álomhozó válogatásunk a segítségedre lesz!

Sportold magad álomba!

De nem mindegy, hogyan! A dinamikus edzésformák éberré, energikussá tesznek, az idegrendszert is felpezsdítik, így aligha lesznek segítségedre az elalvásban. Válassz olyan sportágat, ami sokoldalú, fejleszt, kitolja a határaidat, mégsem érzed teljesíthetetlennek, minden porcikádat megmozgatja, és van benne nyújtás is. A pilates, pilates flow, hot stretch & relax, NIA, gerinctorna, tajcsi, bodyART vagy deepWORK a gerincet és az izmokat is megnyújtja, de egy kiadós séta vagy laza kocogás is a test és az elme lecsendesítését, a napi stressz levezetését, ezzel a jó alvást szolgálja. De csak akkor, ha az elalvási időd előtt 4 órával véget ér!

Álomhozó ételek

A nem terhelt gyomor jól alszik – tartja a mondás, ezért vacsorára ne tömd tele a bendődet, kerüld a csípős, fűszeres fogásokat, a paradicsomalapú szószokat, az érlelt sajtokat, a tejcsokoládét vagy a gyömbért. A koffeint tartalmazó kávé, fekete tea vagy energiaitalok szintén forgolódást okozhatnak. Az alábbi ételek és italok viszont olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek segí- tenek elszunnyadni.

● 1 marék cseresznye vagy 100%-os cseresznyelé

● 1 marék mandula ● 1 pohár meleg tej mézzel

● 1 tál zabpehely meleg tejjel, gyümölccsel

● 1 adag jázminrizs hallal, kelkáposztával

● 1 kis tányér édesburgonya sötét leveles zöldségekkel (mángold, spenót)

● 1 csésze nyugtató gyógytea (kamilla, citromfű, rozmaring, macskagyökér, levendula)

4-7-8 légzéstechnika

Az elalvást segítő légzésgyakorlat megalkotója Andrew Weil amerikai orvos, aki az ősi indiai pránajámát alapul véve fejlesztette ki álomhozó, lazító módszerét.

ÍGY VÉGEZD A TECHNIKÁT:

1. Lélegezz ki a szádon át hangosan a „huss” hang kíséretében.

2. Csukd be a szádat, és lélegezz be csendesen az orrodon át, miközben magadban elszámolsz 4-ig.

3. Tartsd vissza a lélegzeted, miközben elszámolsz 7-ig.

4. Lélegezz ki újra a szádon keresztül hangosan a „huss” hang kíséretében, miközben elszámolsz 8-ig.

5. Lélegezz be újra csendesen az orrodon, és ismételd meg a gyakorlatot 3-4 alkalommal.

Szöveg: Kiss Henrietta

Fotó: Thinkstock