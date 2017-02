Féltékenység: népbetegség ellenszer nélkül

„Minden lélegzet, amit veszel, / Minden mozdulat, amit teszel, / Minden kötelék, amit szétszakítasz, / Minden egyes megtett lépésed… / Figyelni foglak.”

Így kezdődik a huszadik század egyik legtöbbet játszott szerelmes dala, Sting előadásában. Biztosan ön is ezerszer hallotta már, angolul Every Breath You Take a címe.

Szerelmes dal? Nem inkább egy zaklató himnusza? 1983 nyarának legnagyobb slágere a Police Synchronicity albumán jelent meg, egyszersmind a poptörténelem egyik leginkább félreértelmezett dala. Sting maga is hitetlenkedve fogadja, amikor az emberek áradozva mesélnek arról, hogy ez a szám szólt az esküvőjükön, vagy ez a közös daluk, ugyanis az Every Breath You Take nem a kedvese minden lépését óvó szerelmesről, hanem egy kontrollmániás, orwelli figuráról szól. Azokban a hónapokban született, amikor Sting halálosan beleszeretett Trudie Stylerbe. A románc egyetlen szépséghibája, hogy éppen nős volt, méghozzá Trudie legjobb barátnőjének a férje. A viszony óriási botrányt kavart, a házaspár elvált, a Police feloszlott. Trudie és Sting pedig harminc éve boldog házasságban élnek, négy gyermekük született.

Lehet-e egy ilyen beteges, féktelen, kétségbeesett szenvedély, amelyet a dal megörökített, egy boldog kapcsolat alapja? Lehet, hogy lehet. A neurobiológusok közel járnak hozzá, hogy értelmezni tudják az egyik legellentmondásosabb viselkedésmintázatot, amellyel sok ezer éve kínlódik az emberiség.

A MÁSIK NŐ

„Minden egyes nap, / Minden szó, amit kimondasz, / Minden játék, amit játszol, / Minden éjjel, amikor itt maradsz… / Figyelni foglak” – énekli Sting, akit ma már leginkább a hosszú, boldog házasság titkáról faggat a sajtó. Pedig dalának minden sorából világosan érződik, hogy a tehetetlen szerelmes megszállottságáról is tudna mesélni.

Abban mindenki egyetért, hogy a féltékenység kétszeresen is gyötrő szenvedély, hisz a „már nem szeretnek” érzés a „nevetségessé váltam” érzéssel párosul. Már nincs szüksége rám, kicsábult az egységünkből, pedig a gyávaságomat leküzdve fenntartás nélkül átadtam magam egy érzésnek. Ez önmagában is heroikus tett, hisz a legtöbb ember gyáva szeretni, mert hiú, és fél a bukástól.

„Ó, hát nem látod, / Hogy hozzám tartozol? – szól panaszosan a Sting-dal refrénje. – Hogy szegény szívem fáj minden megtett lépésednél.”

Kevés olyan érzelem van, amely képes egy felnőtt ember teljes személyiségszerkezetét átrendezni, a gyász mellett egy kapcsolat elgyászolása, a féltékenység lehet ilyen.

Képzelje el, hogy egy teljes stáb – pszichológusból, kommunikációs tanácsadókból összejött, képzett csapat – áll az egyik oldalon, a másikon pedig a féltékenység nevű dagály, amely magával sodor minden gátat.

Vajon melyik fog nyerni?

…

Talán sosem tudjuk meg, de azt igen, hogy milyen hatással van világpolitikusokra és az irodalmi alkotókra

Szöveg: Vass Virág

Illusztráció: Puzzlepix