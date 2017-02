6 módszer, amivel kiküszöbölhető a „mamastressz”

Reggeli rohanás

Azokban a családokban, ahol kisiskolás korú gyerekek vannak, kifejezetten stresszesek lehetnek a reggelek. Ahhoz, hogy elkerüljük a felesleges feszültséget, nem árt, ha már előző este előkészítjük a dolgok nagy részét: kiválasztjuk a gyerekek ruháját, összekészítjük az uzsonnájukat. Szintén sokat számít, ha korábban kelünk fel a gyerekeknél, így legalább magunkra is jut egy kis idő: nyugalomban megihatjuk a kávénkat, elmehetünk zuhanyozni és felkészülhetünk a nagy rohamra.

Ha a gyerekek rosszul viselkednek

Még a legnyugodtabb gyerekek is hajlamosak néha különböző csíntalanságokkal borsot törni a felnőttek orra alá. Az pedig teljesen természetes, hogy amikor az osztályfőnök hangja csendül fel a telefon túlvégén, a szülőt elönti a harci ideg. Azonban ilyenkor sem szabad elhamarkodottan reagálni. A legjobb, ha mély levegőket veszünk, a légzéssel ugyanis könnyen és gyorsan stimulálható a stressz. Miután pedig lenyugodtunk, próbáljuk a gyerek szemszögéből nézni a történteket, beleképzelni magunkat a helyzetébe, hogy jobban megértsük a történteket. Ami pedig a legfontosabb ilyenkor: az őszinte kommunikáció.

A teendők véget nem érő sora

A munkahelyen helyt állni, gyereket nevelni és háztartást vezetni embert próbáló feladatok – gyakran érezhetjük úgy, hogy a teendők sora sosem fog véget érni. Ha nem szeretnénk beleszakadni, a legjobb, ha delegáljuk a feladatokat. Kezdjük a takarítással! Kergessük a porcicákat a gyerekekkel, adjunk felmosót a kezükbe, hogy táncoljanak vele, a lényeg, hogy egy kis kreativitás segítségével tegyük számukra szórakoztatóvá, közös családi programmá a lakás rendbe tételét. Viszont, mivel a konyhai teendők is rengeteg időnket elrabolják, például azzal is sokat tudunk spórolni, ha előre megtervezzük, esetleg le is főzzük a heti menüt.

Aggódni – szinte minden miatt

A stressz rengeteg energiát emészt fel, ezért kell tudatosan odafigyelni rá, hogy bizonyos dolgokat elengedjünk. Fordítsunk időt magunkra, illetve arra, hogy olyan tevékenységeket is végezzünk, amik feltöltenek. Havonta legalább egyszer szervezzünk randevút a férjünkkel vagy találkozzunk a barátainkkal – hiszen a mi energiaraktárainkat is időről időre fel kell tölteni.

A gyerekek folyamatos formálása

A gyerekek különböző temperamentummal és személyiséggel rendelkeznek, a mi dolgunk szülőként az, hogy ezt figyelembe véve neveljük, segítsük őket – ne pedig arra törekedjünk, hogy gyökeresen változtassunk rajtuk. Inkább kertészként, mint szobrászként tekintsük magunkra. Fontos, hogy elismerjük a jó tulajdonságaikat, ugyanakkor legyünk irányadók számukra a tanulásban, az emberi kapcsolatokban és a fontos döntésekben.

Túlvállalni magunkat

Nem elég, hogy a mi napirendünk sűrű, de még a gyerekek is tele vannak iskola utáni elfoglaltsággal? Mindenképp fontos, hogy legalább két olyan napot jelöljünk ki a héten, amikor nem kell sehová sem rohanni, amikor együtt lehet a család. Ez nemcsak nekünk, hanem a gyerekeknek is jót fog tenni.

Forrás: parents.com