9 dolog, amiről azonnal felismerni a szenvedélyes embereket

Ha mindig hatalmas elánnal és megszállottsággal visszük véghez a tetteinket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy mi is a szenvedélyes emberek táborához tartozunk. De vajon, hogyan ismerhetők még fel a szenvedélyesek?

Megszállottak

Az eredendően szenvedélyes emberek a végletekig tudnak rajongani. Legyen szó egy másik emberről, a munkájukról vagy egy eszméről, teljesen át tudják adni magukat neki. Ez az egészséges megszállottság pedig az élet számos területén motiválni tudja őket, így rendkívül sikeresek lehetnek mindenben, amibe belekezdenek.

Nem vesztegetik az idejüket

Mivel tele vannak lendülettel, sosem tengetnék csak úgy a napjaikat, és nem töltenének el céltalanul órákat. Nem foglalkoznak időrabló és lényegtelen dolgokkal, hiszen minden percet annak szentelnek, hogy a szenvedélyüknek éljenek. Ha ezt a ragaszkodást és örömet egy hobbiban vagy a munkájukban találták meg, akkor nem kérdés, hogy mire fordítják a legtöbb energiát.

Ők mindig félig telinek látják azt a bizonyos poharat, arra összpontosítanak, amijük van, és nem arra, amiben hiányt szenvednek. Épp ezért képesek még a legrosszabb helyzetekben is meglátni a jót, és rögtön megoldást keresni a problémákra. A céljaikat is könnyebben elérik, hiszen a nehézségek ellenére is pozitívak maradnak. Jó kedélyük és derűlátásuk ragadós, bárkit képesek motiválni a környezetükben.

Általában korán kelnek

Nem arról van szó, hogy ne szeretnének aludni, viszont mivel minden napot egy új lehetőségnek tekintenek, tele vannak izgalommal és várakozással. Ahogyan azt fentebb is említettük, nem vesztegetik az időt, hogy belevágjanak a napi feladatokba, hiszen rengeteg megvalósítandó ötlet cikázik a fejükben. Emlékeztek rá, milyen érzés egy különleges eseményre várni? A szenvedélyes emberek így vágnak neki minden napnak.

Hajlandóak kockáztatni

Az, hogy mennyire vágyunk valamire, abban is megmutatkozik, hogy mekkora kockázatot vagyunk hajlandóak bevállalni érte. Ha valami csak ímmel-ámmal érdekel, azért nem fogunk sokat tenni. A szenvedélyes emberek azonban minden kockázatra hajlandóak, hiszen alapvetően pozitív világlátásuk miatt szinte mindenben meglátják a lehetőséget.

Csak teljes fordulatszámon működnek

Semmit sem csinálnak félgőzzel, amibe egyszer belevágnak, abba az összes energiájukat, a szívüket-lelküket beleteszik addig, amíg célt nem érnek vagy el nem buknak. Ha dolgoznak, akkor úgy, mint a gép, ha pihennek, akkor nyugodtak és minden mást kizárnak – nem léteznek számukra köztes megoldások.

Mindig a szenvedélyükről beszélnek

Szinte alig létezik más beszédtéma számukra, mint a szenvedélyük tárgya – legyen az a munkájuk, a hobbijuk vagy a családjuk. Nem is csoda, hiszen megszállottan szeretik, és minden gondolatukat kitölti. Mivel nehéz őket eltéríteni attól, hogy állandóan a szenvedélyükről meséljenek, sokak számára akár idegesítővé is válhatnak.

Hamar ingerültek tudnak lenni

Mivel elég sokszor vannak felfokozott állapotban, lobbanékonyságra is hajlamosabbak. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lennének nyugodt perceik, csak azt, hogy könnyen fel lehet őket bosszantani. Például úgy, ha valami hátráltatja őket a munkájukban, vagy az idejüket rabolja.

A munkájuk a mindenük

Általában ők azok, akik nem keresik a munka és a magánélet egyensúlyát, hiszen minden figyelmüket és energiájukat az előbbibe fektetik. Ezzel pedig nincs is baj, hiszen ők így érzik magukat önazonosnak és teljesnek. Probléma csak akkor van, ha azzal áltatják a környezetüket, hogy ez változni fog.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

Forrás: huffingtonpost.com